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Президент Белоруссии обсудил с силовым блоком беспокойную ситуацию в стране

  • 29.03.2021, 17:09,
  • В Мире + Европа Беларусь
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент Белоруссии обсудил с силовым блоком беспокойную ситуацию в странеПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко 29 марта провёл совещание с силовым блоком страны по вопросу внутригосударственной общественно-политической ситуации. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что обстановка в стране вновь меняется, так как внешние силы очень хотят накалить текущую жизнь, при этом зарубежные организаторы решили использовать более радикальную методику. 

В этом контексте, Лукашенко выразил благодарность сотрудникам главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. 

Напомним, что специалисты правоохранительного ведомства предотвратили преступление террористического содержания, своевременно обезвредив взрывные устройства, заложенные в многолюдных местах, и тем самым сохранив безопасность мирных граждан. Президент поручил представить участников операции к государственным наградам.

Помимо этого белорусский лидер, адресовал отдельное поручение председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой, по беспрерывной работе с населением, разъясняя им истинное положение дел. Граждане видят, что люди, которые находятся за границей, получают большие деньги, а простой народ просто подставляют, подчеркнул президент.


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