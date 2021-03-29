Президент Белоруссии обсудил с силовым блоком беспокойную ситуацию в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 марта провёл совещание с силовым блоком страны по вопросу внутригосударственной общественно-политической ситуации. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что обстановка в стране вновь меняется, так как внешние силы очень хотят накалить текущую жизнь, при этом зарубежные организаторы решили использовать более радикальную методику.

В этом контексте, Лукашенко выразил благодарность сотрудникам главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

Напомним, что специалисты правоохранительного ведомства предотвратили преступление террористического содержания, своевременно обезвредив взрывные устройства, заложенные в многолюдных местах, и тем самым сохранив безопасность мирных граждан. Президент поручил представить участников операции к государственным наградам.

Помимо этого белорусский лидер, адресовал отдельное поручение председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой, по беспрерывной работе с населением, разъясняя им истинное положение дел. Граждане видят, что люди, которые находятся за границей, получают большие деньги, а простой народ просто подставляют, подчеркнул президент.