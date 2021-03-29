В Узбекистан поставили 1 млн доз узбекско-китайской вакцины

В Республику Узбекистан 27 марта были поставлены 1 млн доз узбекско-китайской вакцины. Отмечается, что на сегодня сыворотка ZF-UZ-VAC 2001, разработанной китайской компанией Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd. вместе с узбекскими экспертами успешно прошла третий этап испытаний в республике, передаётся в пресс-службе Минздрава.

Было подчёркнуто, что сотрудничающие страны договорились вместе разработать и применить новую вакцину. Напомним, что 1 марта этого года рекомбинантная вакцина ZF-UZ-VAC 2001 против нового штамма коронавирусной инфекции была зарегистрирована для потребления в медпрактике.

Также, 17 марта в Республику Узбекистан было импортировано 660 тыс. доз вакцины AstraZeneca. До конца года Минздрав страны в партнёрстве с ГАВИ намечает доставить в Узбекистан сыворотки, шприцы и безопасные контейнеры для утилизации, достаточное для 20% населения.

На данный момент 3138 пунктов вакцинации и 962 мобильных бригад готовятся к старту процесса вакцинации. ЮНИСЕФ также обеспечил 223 спецмашин для перевозки вакцин в регионы.

Первыми в этом году будут вакцинироваться пожилые граждане, затем медперсонал, потом население с хроническими болезнями, персонал школьных и дошкольных учреждений и под конец сотрудники правоохранительных органов.