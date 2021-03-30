Туркменская молодёжь будет содействовать динамичному развитию страны

В здании Института международных отношений внешнеполитического ведомства Туркменистана в онлайн-формате 29 марта прошёл Международный молодёжный форум мира и доверия, организованный властями государства и Офисом Постоянного координатора ООН. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе министерства.

Данный форум является своеобразной площадкой для обсуждений и обмена опытом по созданию механизмов вовлечения молодёжи в активное, непрерывное развитие культуры мира, взаимопонимания, межкультурного и межрелигиозного диалога.

Представители из Туркменистана, Албании, Японии, Казахстана, Сомали и других государств совместно с членами различных учреждений ООН представили свои планы по расширению активного участия молодого поколения в мероприятиях по укреплению культуры мира не только на национальном, но и на региональном и глобальном уровнях.

Кроме того, по итогам прошедшего форума ожидается, что обсуждения и представленные проекты внесут хороший вклад в работу Молодёжного форума ЭКОСОС, который пройдёт в апреле 2021 года в США.

Напоминаем, что Туркменистан оказывает посильную помощь и поддержку молодёжи, организовывая различные конкурсы и конференции.