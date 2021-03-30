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Парламент Молдовы выразил готовность поддержать любую инициативу кабмина в борьбе с коронавирусом

  • 30.03.2021, 13:48,
  • В Мире + Европа
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Парламент Молдовы выразил готовность поддержать любую инициативу кабмина в борьбе с коронавирусомПредседатель высшего законодательного органа Молдовы Зинаида Гречаный 29 марта приняла участие в рабочем совещании с членами действующего правительства во главе с временно исполняющим обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоем. В ходе заседания были обсуждена текущая эпидемиологическая ситуация в стране и меры для её улучшения. Об этом сообщает пресс-служба ПСРМ.

Участники заседания оценили состояние пандемии, когда ежедневно продолжают регистрироваться новые антирекорды по количеству заболеваний и смертей. Было подчеркнуто, что в этой тревожной ситуации требуется принятие немедленных кардинальных мер.

Спикер сообщила, что парламент готов поддержать любую инициативу правительства и национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья по преодолению сложной ситуации, вызванной распространением коронавирусной         инфекции, и предоставить структурам дополнительные полномочия в этой связи.

Кроме того, Гречаный передала слова благодарности властям Китая за решение помочь Молдове и предоставить вакцины против коронавируса в качестве гуманитарной помощи.


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