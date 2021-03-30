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Глава МИД Киргизии обсудил результаты антикризисных мер ведомства за прошлый и текущий год

  • 30.03.2021, 12:59,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Глава МИД Киргизии обсудил результаты антикризисных мер ведомства за прошлый и текущий годГлава министерства иностранных дел Республики Киргизия Руслан Казакбаев провёл совещание посредством видеосвязи с послами и постоянными представителями республики при международных организациях и консулами. В ходе совещания, сторонами были обсуждены антикризисные планы ведомства. Об этом сообщает пресс-служба МИД Киргизии.

Кроме того, были рассмотрены вопросы поддержки внешнеполитическими мерами внутриполитической и социальной стабильности и безопасности и стабилизация обстановки, связанная с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Согласно сообщению, в результате скоординированной и слаженной работы по эвакуации граждан на родину, в том числе при содействии стран партнеров, в прошлом 2020 году в общей сложности было возвращено в Кыргызстан 55192 граждан республики из 67 стран мира.

Также отмечается, что по обеспечению системы отечественного здравоохранения тес-системами, реагентами, ПЦР-тестами, средствами индивидуальной защиты, аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами и иными медицинскими оборудованиями тоже была проведена серьёзная работа.


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