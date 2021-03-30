Узбекистан и Венгрия будут развивать социально-экономические связи

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 марта провёл переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном при участии делегаций двух стран. Главной темой переговоров стало улучшение торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба лидера государства.

В ходе переговоров было отмечено, что последние четыре года товарооборот между странами увеличился примерно в три раза, и что при коронавирусной пандемии эту положительную динамику удалось сохранить.

Также, президент Узбекистана выделил важность развития товарообмена, устранение дисбаланса в сотрудничестве двух стран. Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего упрочения отношений в торгово-экономических, инвестиционных и финансовых сферах.

Также, представителями стран была отмечена необходимость потребления всех действенных возможностей создаваемого в Будапеште Узбекско-Венгерского торгового центра.

Достигнуты соглашения о выполнении в Узбекистане новых проектов в области пищевой промышленности, фармацевтики, переработки сельхозпродукции, химии и машиностроения с применением передового опыта Венгрии.

Между странами также налажен обмен опытом в сфере здравоохранения, науки и образования. В 2021 году студенты из республики получили свыше 100 грантов для обучения в вузах Венгрии, а в Ташкенте начнёт работать Дебреценский университет.