﻿ Узбекистан и Венгрия будут развивать социально-экономические связи » Новости, Аналитика и Репортажи | Сервер Новостей


 
  • 19:47 – Российские миротворцы оказали помощь посёлку Норагюх в Карабахе 
  • 15:38 – Геноцид культурных и религиозных памятников в азербайджане. | МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 
  • 11:24 – Туркменистан и Япония обсудили вопросы поставок японской техники в страну 
  • 16:00 – Армения будет иметь один из лучших тренировочных лагерей в регионе. 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 18:54 – Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Узбекистан и Венгрия будут развивать социально-экономические связи

Узбекистан и Венгрия будут развивать социально-экономические связиПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 марта провёл переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном при участии делегаций двух стран. Главной темой переговоров стало улучшение торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба лидера государства.

В ходе переговоров было отмечено, что последние четыре года товарооборот между странами увеличился примерно в три раза, и что при коронавирусной пандемии эту положительную динамику удалось сохранить.

Также, президент Узбекистана выделил важность развития товарообмена, устранение дисбаланса в сотрудничестве двух стран. Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего упрочения отношений в торгово-экономических, инвестиционных и финансовых сферах.

Также, представителями стран была отмечена необходимость потребления всех действенных возможностей создаваемого в Будапеште Узбекско-Венгерского торгового центра.

Достигнуты соглашения о выполнении в Узбекистане новых проектов в области пищевой промышленности, фармацевтики, переработки сельхозпродукции, химии и машиностроения с применением передового опыта Венгрии.

Между странами также налажен обмен опытом в сфере здравоохранения, науки и образования. В 2021 году студенты из республики получили свыше 100 грантов для обучения в вузах Венгрии, а в Ташкенте начнёт работать Дебреценский университет.


  •   Просмотров Сегодня: 6

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Мирзиёев поздравил Владимира Тюрденева с окончанием дипмиссии в Узбекистане
    » Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турции во главе с председателем МИД
    » Мирзиёев предложил заключить региональное торговое соглашения в рамках ОЭС
    » Венгрия окажет поддержку Узбекистану при вступлении в ВТО
    » Узбекистан намерен построить в Киргизии лечебно-оздоровительное учреждение
    » Узбекско-кыргызские отношения укрепят Ташкент и Бишкек
    » Глава Узбекистана и наследный принц Абу-Даби обсудили актуальные вопросы многоплановых отношений
    » Президент Молдовы провёл встречу с премьер-министром Венгрии
    » Президент Узбекистана принял и.о. главы МИД РФ Лаврова
    » Неъматов и Руденко провели узбекско-российские межмидовские консультации
    » Президент Узбекистана принял мэра Душанбе
    » Премьер Армении обсудил возможности развития сотрудничества с лидерами Бразилии, Люксембурга и Египта
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Российские миротворцы оказали помощь посёлку Норагюх в Карабахе

    • 19:47
    • 12
    • 0

    Туркменская молодёжь будет содействовать динамичному развитию страны

    • 14:18
    • 7
    • 0

    Парламент Молдовы выразил готовность поддержать любую инициативу кабмина в борьбе с коронавирусом

    • 13:48
    • 8
    • 0

    Глава МИД Киргизии обсудил результаты антикризисных мер ведомства за прошлый и текущий год

    • 12:59
    • 9
    • 0

    Туркменистан активно развивает сотрудничество с ПАО «Лукойл»

    • 12:55
    • 8
    • 0

    Глава Казахстана озвучил предложения с трибуны высокого международного форума

    • 12:18
    • 9
    • 0

    Бердымухамедов создал благотворительный фонд помощи туркменским сиротам

    • 10:37
    • 7
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 64554
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 59536
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 56461
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 52593
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47767
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41966
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40410
    • 0

    Бердымухамедов создал благотворительный фонд помощи туркменским сиротам

    • 10:37
    • 7
    • 0

    Глава Казахстана озвучил предложения с трибуны высокого международного форума

    • 12:18
    • 9
    • 0

    Российские миротворцы оказали помощь посёлку Норагюх в Карабахе

    • 19:47
    • 12
    • 0

    Туркменистан активно развивает сотрудничество с ПАО «Лукойл»

    • 12:55
    • 8
    • 0

    Глава МИД Киргизии обсудил результаты антикризисных мер ведомства за прошлый и текущий год

    • 12:59
    • 9
    • 0

    Парламент Молдовы выразил готовность поддержать любую инициативу кабмина в борьбе с коронавирусом

    • 13:48
    • 8
    • 0

    Туркменская молодёжь будет содействовать динамичному развитию страны

    • 14:18
    • 7
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА