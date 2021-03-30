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Российские миротворцы оказали помощь посёлку Норагюх в Карабахе

  • 30.03.2021, 19:47,
  • В Мире + Европа Арцах
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Российские миротворцы оказали помощь посёлку Норагюх в Карабахе

Миротворцы из Российской Федерации, которые находятся в Нагорном Карабахе 29 марта предоставили гуманитарную помощь нуждающимся жителям посёлка Норагюх в регионе. Помощь была оказана российскими неправительственными и благотворительными организациями, которая состояла из предметов первой необходимости в количестве 100 наименований.

По словам руководителя центра гуманитарных действий ВС РФ по поддержанию мира в Карабахе Игоря Сивакова, вопрос о проведении текущих гуманитарных операций обсуждался в январе с командованием российских миротворческих сил и административным управлением села Норагюх.

В частности, были уточнены списки людей с особыми потребностями, а также количество вынужденных переселенцев и беженцев.

Сообщается, что и другие акции подобного рода проводятся и в других муниципальных образованиях Нагорного Карабаха.

Во время этой гуманитарной акции жителям Норагюха также были переданы одеяла, подушки, раскладушки и другие необходимые предметы.


  Источник:FMG NEWS
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