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ЦСКА – СКА: классика Кубка Гагарина

  • 31.03.2021, 10:05,
  • Спорт
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

2 и 4 апреля столичный ЦСКА и питерский СКА проведут в Москве стартовые матчи финальной серии Западной Конференции Кубка Гагарина.



ПХК ЦСКА-ХК СКА
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Ясно, что «армейское» противостояние это то, ради чего обе команды играли весь сезон. Конечно, победитель этого противостояния чуть позже будет ставить себе уже другие цели. Но на данный момент у нас есть финал Западной Конференции ЦСКА — СКА. И это будет невероятное зрелище. По своей непредсказуемости.





ХК СКА. Болельщики
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




У ЦСКА есть преимущество своего льда, которое в итоге им очень помогло в предыдущем раунде. А у СКА есть очень ровный состав и выигранная серия над «Динамо» с куда меньшими энергозатратами. Но в Парке легенд всё начинается заново. И обе команды будут ложиться костьми в каждом эпизоде. Даже если одна из команд начнёт эту серию с двух побед, это ещё не будет значить для общего успеха ровным счётом ничего. А вот за зрителей в любом случае хочется порадоваться. Они уж точно заслужили эту серию.





ПХК ЦСКА. Болельщики
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




Прогноз – 3:2, 0:1.





Хоккей. Кубок Гагарина. Западная конференция. Финал.





ЦСКА Москва – СКА Санкт-Петербург 





2 и 4 апреля 2021 года. Москва. МСК «ЦСКА Арена». 19.30 и 17.00.





Текст: Антон Буялов.





Фото: Олег Бухарев.





31.03.2021 г.


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