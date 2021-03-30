ЦСКА: спасибо за Евросезон!

Столичный ЦСКА в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы уступил датской команде «ГОГ» 30:35 и закончил свои выступления на европейской арене в нынешнем сезоне.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Конечно, российскому болельщику, да ещё и в Москве пока ещё непривычно наблюдать за матчами такого уровня не в качестве стороннего зрителя, а быть здесь самым что ни на есть заинтересованным лицом. Однако ЦСКА в этом сезоне приучил нас к хорошему. А к этой составляющей нашей жизни, как известно, долго привыкать не надо. И вот после первого матча в Дании против очень крепкой команды «ГОГ», нам уже и подавай выход в следующий раунд! Между тем, встреча в Гудме 23 марта принесла победу нашему сопернику – 33:31. Да и вообще команда из Дании это ТОП-уровень европейского гандбола. Здесь необходимо представить соперника ЦСКА.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Гандбольный клуб «ГОГ» является одним из самых успешных в истории датского гандбола: 7 побед в местном чемпионате и 10 в кубке страны. Имеется в архиве команды и победа на европейской арене – в 1995 году был выигран Кубок Обладателей Кубков.

Ну а основан «ГОГ» в 1973 году в результате слияния трех команд: «Гудбьерга», «Оуре» и «Гудме», отсюда и такое название.

Впервые команде удалось победить в Чемпионате Дании в 1992 году. И до 2007 года «ГОГ» и выиграл все свои семь золотых медалей в чемпионате. А уже 2010 году «ГОГ» был вынужден объявить о банкротстве и опуститься до уровня второго дивизиона датской лиги. Кризис был быстро преодолен: произошла смена руководства, переорганизация, а в 2014 году команда вновь вышла в Датскую гандбольную лигу.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Прямо сейчас «ГОГ» находится на ведущих ролях в своём чемпионате. В 2019 и 2020 годах команда завоевала серебряные медали, а также выиграла Кубок Дании в 2019 году. В текущем сезоне «ГОГ» идет на первом месте в турнирной таблице.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Вот такой непростой соперник ждал «армейцев» в первом раунде плей-офф Лиги Европы.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

В Дании «ГОГ» был чуть сильнее – 33:31. Но самое главное, что ЦСКА привёз в Москву вполне приемлемый для прохода в четвертьфинал результат.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

А перед игрой с датчанами красно-синие провели встречу чемпионата страны, обыграв у себя дома очень уверенно челябинское «Динамо» — 36:24. И здесь прекрасно проявили себя Дмитрий Ильченко (7 мячей), Игорь Сорока (6) и Валентин Воробьёв (5), которые атаковали без промахов! Но игра против «ГОГа» это, конечно, совершенно другая история.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

ЦСКА постарался в плане организации этого матча на славу. Тут вам и театральное шоу, и воздушные гимнасты, и довольно креативная история на большом экране. Но самое главное, на трибунах было не меньше тысячи (!) зрителей. Честно говоря, такого количества болельщиков на домашних играх мужского ЦСКА лично мне видеть ещё не приходилось. И уже один этот факт заслуживал большого уважения.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

А вот в игре гости как захватили инициативу, так и не отдавали её до конца матча. «Армейцы» лишь один раз за всю игру смогли приблизиться к гостям из Дании на расстояние одного мяча.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

В первом тайме «ГОГ» почти постоянно удерживал разницу в три мяча в свою пользу. Оборона ЦСКА так и не смогла справиться не только с Гидселем, но и с линейным Бергендалем. В атаке же дела у красно-синих шли не лучшим образом. 5:8,7:10, 11:14. И если бы не удачная игра Ильченко, то разрыв мог бы быть и больше. А так на перерыв команды ушли при счёте 17:19.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Во втором тайме гости продолжили доминировать. Правда, им пару разу помогли спорные судейские решения. Арбитры из Черногории Митрович и Вешович вообще были излишне строги к хозяевам. Но в любом случае силу «ГОГа» это нисколько не умаляет. Великолепный Гидсель был всё также неудержим. И хотя у ЦСКА разыгрался Виноградов, стал чаще попадать Яанимаа, совершить чудо хозяева не смогли. Помимо Ильченко, хорошо себя проявил у красно-синих ещё и Воробьёв. Но опять же, «ГОГ» всё контролировал и вышел в четвертьфинал.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

30:35 – ЦСКА заканчивает свои выступления в Лиге Европы, но критиковать команды Велимира Петковича не поднимается рука. Можно сказать так: «армейцы» сделали всё, что было в их силах. А «ГОГ» это реально топ-уровень. И российским команда есть к чему стремиться. Главное не останавливаться на полпути.

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

Гандбол. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч.

ЦСКА Москва, Россия — «ГОГ» Дания – 30:35 (17:19)

ЦСКА: Ильченко 7, Виноградов 6, Яанимаа 5, Воробьёв 5, Астрашапкин 3, Николаенков 2, Фокин 2.

Вратари: 8/32=25%, Кузнецов 0/11+0%.

«ГОГ»: Гидсель 11, Лёрке 7, Фредерик Андерсен 4, Бергендаль 4, Якобсен 3, Ольсен 2, Нильсен 1, Гарсдаль 1, Мадсен 1, Эмиль Андерсен 1.

Вратари: Хальгримссон 5/26=19%, Андреасен 2/11=18%.

30 марта 2021 года. Москва. Дворец Спорта «Динамо», ул.Лавочкина. 1 000 зрителей.

Общий итог – 61:68.

Первый матч – 31:33.

Текст: Антон Буялов.

Фото: Олег Бухарев.

30.03.2021 г.