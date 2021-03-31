С начала апреля в Алматы стартует очередной этап вакцинации от коронавируса

В начале апреля в Алматы начнется третья стадия массовой иммунизации населения. В связи с этим администрация города планирует приобрести 80 000 доз российского препарата «Спутник V» и организовать работу около 200 прививочных пунктов. Об этом сообщается на телеканале «Аlmaty.tv».

Мэр Алматы Бакытжан Сагинтаев отметил, что наряду с местными поликлиниками и выездными бригадами для проведения вакцинации предполагается задействовать территории больших торговых центров. Такой метод уже успешно практикуется в Европе. Городские власти подчеркнули, что вакцину от коронавирусной инфекции смогут получить все желающие.

В феврале в рамках первой фазы вакцинации были привиты медработники, преподаватели и сотрудники правоохранительных органов - более 3 тысяч человек. В результате наблюдений за ними никаких побочных эффектов не выявлено.

Принимая во внимание ухудшение ситуации с пандемией, представители санэпидемслужбы призывают горожан принять активное участие в кампании по получению сыворотки от коронавируса для формирования коллективного иммунитета.