﻿ Санду обратится в Конституционный суд Молдовы ради роспуска парламента » Новости, Аналитика и Репортажи | Сервер Новостей


 
  • 12:33 – Санду обратится в Конституционный суд Молдовы ради роспуска парламента 
  • 15:38 – Геноцид культурных и религиозных памятников в азербайджане. | МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 
  • 11:24 – Туркменистан и Япония обсудили вопросы поставок японской техники в страну 
  • 16:00 – Армения будет иметь один из лучших тренировочных лагерей в регионе. 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 18:54 – Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Санду обратится в Конституционный суд Молдовы ради роспуска парламента

  • 31.03.2021, 12:33,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Санду обратится в Конституционный суд Молдовы ради роспуска парламентаЛидер Молдовы Майя Санду объявила, что обратится в Конституционный суд с запросом о досрочном роспуске парламента. Она выступила с таким заявлением после консультаций с представителями парламентских групп и фракций. Об этом сообщает пресс-служба молдавского президента.

Действующий состав законодательного корпуса дважды отклонил кандидатуру на пост премьер-министра, затянув процесс более чем на месяц. А с момента ухода в отставку кабинета министров под руководством Иона Кику прошло три месяца. По мнению президента, данные обстоятельства являются основанием для роспуска парламента.

Ранее большинство депутатов приняло декларацию о несогласии с требованием главы государства распустить высший законодательный орган. Санду считает, что их решение направлено не на урегулирование ситуации с пандемией коронавируса, а на защиту своих личных интересов.


  •   Просмотров Сегодня: 41

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Большинство парламентариев поддержало кандидатуру Головатюка на пост премьера Молдовы
    » Депутаты Молдовы приглашают президента на консультации по выдвижению кандидата в премьеры
    » Президент Молдовы предложила новую кандидатуру на должность премьер-министра
    » Суд Молдовы признал неконституционным указ Санду о повторном выдвижении кандидата на пост премьера
    » ПСРМ считает поступок президента Молдовы серьёзным нарушением Конституции страны
    » Лидер Молдовы в Париже обсудила с главой МИД Франции вопросы партнёрства
    » Представитель МИД России назвала поддержку молдавского кандидата Германией вмешательством
    » Эксперт Владислав Кульминский сравнил премьеров Молдовы
    » Додон предложил кандидатуру Иона Кику на пост премьера Молдовы
    » Президент подписал указ о роспуске парламента Армении и новых выборах
    » Фракция «Елк» выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьер-министра Армении
    » Президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Санду обратится в Конституционный суд Молдовы ради роспуска парламента

    • 12:33
    • 41
    • 0

    С начала апреля в Алматы стартует очередной этап вакцинации от коронавируса

    • 11:02
    • 27
    • 0

    ЦСКА – СКА: классика Кубка Гагарина

    • 10:05
    • 23
    • 0

    ЦСКА: спасибо за Евросезон!

    • 21:42
    • 26
    • 0

    Российские миротворцы оказали помощь посёлку Норагюх в Карабахе

    • 19:47
    • 75
    • 0

    «Космический» прокат Нэтана Чена и великолепие землян на льду Стокгольма

    • 15:37
    • 25
    • 0

    Туркменская молодёжь будет содействовать динамичному развитию страны

    • 14:18
    • 91
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 64563
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 59543
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 56499
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 52601
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47774
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41974
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40417
    • 0

    Санду обратится в Конституционный суд Молдовы ради роспуска парламента

    • 12:33
    • 41
    • 0

    С начала апреля в Алматы стартует очередной этап вакцинации от коронавируса

    • 11:02
    • 27
    • 0

    «Космический» прокат Нэтана Чена и великолепие землян на льду Стокгольма

    • 15:37
    • 25
    • 0

    ЦСКА: спасибо за Евросезон!

    • 21:42
    • 26
    • 0

    ЦСКА – СКА: классика Кубка Гагарина

    • 10:05
    • 23
    • 0

    Бердымухамедов создал благотворительный фонд помощи туркменским сиротам

    • 10:37
    • 48
    • 0

    Глава Казахстана озвучил предложения с трибуны высокого международного форума

    • 12:18
    • 54
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА