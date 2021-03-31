Санду обратится в Конституционный суд Молдовы ради роспуска парламента

Лидер Молдовы Майя Санду объявила, что обратится в Конституционный суд с запросом о досрочном роспуске парламента. Она выступила с таким заявлением после консультаций с представителями парламентских групп и фракций. Об этом сообщает пресс-служба молдавского президента.

Действующий состав законодательного корпуса дважды отклонил кандидатуру на пост премьер-министра, затянув процесс более чем на месяц. А с момента ухода в отставку кабинета министров под руководством Иона Кику прошло три месяца. По мнению президента, данные обстоятельства являются основанием для роспуска парламента.

Ранее большинство депутатов приняло декларацию о несогласии с требованием главы государства распустить высший законодательный орган. Санду считает, что их решение направлено не на урегулирование ситуации с пандемией коронавируса, а на защиту своих личных интересов.