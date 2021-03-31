Соболезнования премьер-министра Никола Пашиняна по случаю кончины героя Арцаха Аркадия Тер-Тадевосяна
- 31.03.2021, 20:33,
- В Мире + Европа Армения Россия Арцах Общественность
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Источник:FMG NEWS
С глубокой скорбью узнал о смерти героя
Арцаха, легендарного военного деятеля, генерал-майора Аркадия
Тер-Тадевосяна - нашего любимого Коммандоса.
Аркадий Тер-Тадевосян прошел блестящий
военный путь и своим делом самоотверженно служил Родине, участвуя в
создании славных побед армянского народа, Армении и Арцаха. Он герой
Арцахской освободительной войны, командующий военной операцией по
освобождению Шуши, которая известна как поучительный пример военного
дела и свидетельствует о высоких военных знаниях Коммандоса.
Герой Арцаха Аркадий Тер-Тадевосян - воплощение патриотизма и высокого
профессионализма. Его имя навсегда останется в истории Армении как
достойного сына армянского народа, преданного военнослужащего, вся
деятельность которого принесла армянскому народу радость и гордость
победы.
Мои соболезнования семье, родным, друзьям генерал-майора Аркадия Тер-Тадевосяна и всем нам.
Вечная слава его памяти!
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