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Соболезнования премьер-министра Никола Пашиняна по случаю кончины героя Арцаха Аркадия Тер-Тадевосяна

 Соболезнования премьер-министра Никола Пашиняна по случаю кончины героя Арцаха Аркадия Тер-Тадевосяна
С глубокой скорбью узнал о смерти героя Арцаха, легендарного военного деятеля, генерал-майора Аркадия Тер-Тадевосяна - нашего любимого Коммандоса.
Аркадий Тер-Тадевосян прошел блестящий военный путь и своим делом самоотверженно служил Родине, участвуя в создании славных побед армянского народа, Армении и Арцаха. Он герой Арцахской освободительной войны, командующий военной операцией по освобождению Шуши, которая известна как поучительный пример военного дела и свидетельствует о высоких военных знаниях Коммандоса.

Герой Арцаха Аркадий Тер-Тадевосян - воплощение патриотизма и высокого профессионализма. Его имя навсегда останется в истории Армении как достойного сына армянского народа, преданного военнослужащего, вся деятельность которого принесла армянскому народу радость и гордость победы.
Мои соболезнования семье, родным, друзьям генерал-майора Аркадия Тер-Тадевосяна и всем нам.

Вечная слава его памяти!

  Источник:FMG NEWS
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