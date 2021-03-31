﻿ Соболезнования премьер-министра Никола Пашиняна по случаю кончины героя Арцаха Аркадия Тер-Тадевосяна

С глубокой скорбью узнал о смерти героя Арцаха, легендарного военного деятеля, генерал-майора Аркадия Тер-Тадевосяна - нашего любимого Коммандоса.

Аркадий Тер-Тадевосян прошел блестящий военный путь и своим делом самоотверженно служил Родине, участвуя в создании славных побед армянского народа, Армении и Арцаха. Он герой Арцахской освободительной войны, командующий военной операцией по освобождению Шуши, которая известна как поучительный пример военного дела и свидетельствует о высоких военных знаниях Коммандоса.



Герой Арцаха Аркадий Тер-Тадевосян - воплощение патриотизма и высокого профессионализма. Его имя навсегда останется в истории Армении как достойного сына армянского народа, преданного военнослужащего, вся деятельность которого принесла армянскому народу радость и гордость победы.

Мои соболезнования семье, родным, друзьям генерал-майора Аркадия Тер-Тадевосяна и всем нам.



Вечная слава его памяти!