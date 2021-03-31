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США официально подтвердили участие Турции в Арцахской войне 2020 года

США официально подтвердили участие Турции в Арцахской войне 2020 года 
США официально подтвердили участие Турции в Арцахской войне 2020 года

В ежегодном Докладе о правах человека в мире, опубликованного Госдепартаментом США, говорится, что Азербайджан восстановил контроль над четырьмя районами Арцаха "при поддержке Турции", а остальные районы были возвращены в результате прекращения огня.

В преамбуле главы об Армении также говорится, что «с 1995 года окончательный статус Нагорного Карабаха является предметом международного посредничества под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ»

  Источник:FMG NEWS
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