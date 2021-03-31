Сборная Армении в сумасшедшем матче одолела сборную Румынии



В 3-м туре группы J отборочного турнира чемпионата мира — 2022 сборная Армении в Ереване обыграла сборную Румынии со счетом 3:2.



На 56-й минуте 20-летний полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, вышедший на замену после перерыва, забил дебютный мяч в дебютной игре за национальную команду. Румыны отыгрались на 62-й минуте: счет сравнял Александру Чикылдэу, а через 10 минут он вывел гостей вперед, оформив дубль.



Вскоре у сборной Румынии был удален Джордже Пушкаш. Воспользоваться численным преимуществом сборная Армении сумела на 87-й минуте, когда Вараздат Ароян сравнял счет. Почти сразу же хозяев получили право на пенальти и Тигран Барсегян забил победный мяч с 11-метровой отметки.



Сборная Армении выиграла три матча из трех на старте квалификации и вышла на первое место в своей группе, обойдя сборную Германии, которая сегодня сыграет с Северной Македонией.