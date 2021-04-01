﻿ Новый закон в Белоруссии станет «ударом» по освещающим митинги журналистам » Новости, Аналитика и Репортажи | Сервер Новостей


 
  • 18:16 – Армения не собирается отказываться от дальнейшего приобретения вакцины AstraZeneca 
  • 14:33 – Глава МИД России планирует провести встречи с коллегами из Азербайджана и Армении 
  • 23:09 – В Армавирской области Армении в 2021-2022 годах будет посажено 350 тысяч миндальных деревьев 
  • 23:09 – В Армавирской области Армении в 2021-2022 годах будет посажено 350 тысяч миндальных деревьев 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 18:54 – Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Новый закон в Белоруссии станет «ударом» по освещающим митинги журналистам

  • 01.04.2021, 15:27,
  • В Мире + Европа Беларусь
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Новый закон в Белоруссии станет «ударом» по освещающим митинги журналистамДепутат нижней палаты парламента Белоруссии Геннадий Давыдько 31 марта заявил о готовящихся поправках в закон о средствах массовой информации. В соответствии с документом, любой журналист, принимающий участие в несанкционированной акции протеста, будет восприниматься как участник данного мероприятия. Об этом сообщил портал «Смартпресс».

Представители прессы, освещающие события дистанционно, не попадают в указанную категорию. Давыдько отметил, что чаще всего причиной проведения акций протеста является не получение результатов по требованиям, а привлечение внимания масс-медиа. Более того, на сегодняшний день в интернете действует большое количество изданий, которые ведут ежедневную «борьбу» против президента и правительства страны. И в связи с этим, по мнению парламентария, каждый член общества должен нести ответственность за любое сказанное слово или совершенный поступок.  

Напомним, что ранее белорусские власти выступили с предложением предоставить работодателям право увольнять работников за призывы к забастовкам.   


  •   Просмотров Сегодня: 47

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Новый закон обезопасит Узбекистан от информационных угроз и терроризма
    » Спикер парламента Белоруссии провела прямую линию с населением
    » Беларусь и Россия придадут новый импульс двусторонним отношениям
    » Забастовка и акция протеста в Ереване: сотрудники министерств недовольны планами Пашиняна
    » «Европейская Грузия» не примет участия в акции протеста оппозиции
    » По всей Бразилии проходят акции протеста против президента страны
    » Армянские депутаты требует выдворить из страны посла Белоруссии
    » Патриархия Грузии распространяет заявление о вчерашней акции ряда священнослужителей
    » Грузинские депутаты примут участие в заседании ПА НАТО в Норвегии
    » Абхазский парламент принял в первом чтении закон о противодействии коррупции
    » Роскомнадзор объявил о блокировке сайта Общества защиты прав потребителей
    » Перед офисом Евросоюза в Баку прошла акция протеста
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Армения не собирается отказываться от дальнейшего приобретения вакцины AstraZeneca

    • 18:16
    • 48
    • 0

    Новый закон в Белоруссии станет «ударом» по освещающим митинги журналистам

    • 15:27
    • 47
    • 0

    Башкан Гагаузии приглашена на дипломатический форум в Турции

    • 14:34
    • 79
    • 0

    На заседании ССТГ Мирзиёев выдвинул предложение создать Инвестфонд Тюркского совета

    • 14:34
    • 77
    • 0

    Туркменистан и Россия провели ряд встреч для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества

    • 13:18
    • 66
    • 0

    Власти Молдавии объявили о введении чрезвычайного положения до 30 мая

    • 12:15
    • 29
    • 0

    В Туркменистане была организована конференция, посвящённая Мухаммеду Байрам хану

    • 12:13
    • 33
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 64605
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 59582
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 56563
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 52621
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47799
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41998
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40438
    • 0

    В Туркменистане была организована конференция, посвящённая Мухаммеду Байрам хану

    • 12:13
    • 33
    • 0

    В Киргизии восстановление экономической активности завершится в течение 2022 года

    • 10:14
    • 30
    • 0

    Армения не собирается отказываться от дальнейшего приобретения вакцины AstraZeneca

    • 18:16
    • 48
    • 0

    Туркменистан и Россия провели ряд встреч для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества

    • 13:18
    • 66
    • 0

    На заседании ССТГ Мирзиёев выдвинул предложение создать Инвестфонд Тюркского совета

    • 14:34
    • 77
    • 0

    Башкан Гагаузии приглашена на дипломатический форум в Турции

    • 14:34
    • 79
    • 0

    Власти Молдавии объявили о введении чрезвычайного положения до 30 мая

    • 12:15
    • 29
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА