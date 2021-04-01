Новый закон в Белоруссии станет «ударом» по освещающим митинги журналистам

Депутат нижней палаты парламента Белоруссии Геннадий Давыдько 31 марта заявил о готовящихся поправках в закон о средствах массовой информации. В соответствии с документом, любой журналист, принимающий участие в несанкционированной акции протеста, будет восприниматься как участник данного мероприятия. Об этом сообщил портал «Смартпресс».

Представители прессы, освещающие события дистанционно, не попадают в указанную категорию. Давыдько отметил, что чаще всего причиной проведения акций протеста является не получение результатов по требованиям, а привлечение внимания масс-медиа. Более того, на сегодняшний день в интернете действует большое количество изданий, которые ведут ежедневную «борьбу» против президента и правительства страны. И в связи с этим, по мнению парламентария, каждый член общества должен нести ответственность за любое сказанное слово или совершенный поступок.

Напомним, что ранее белорусские власти выступили с предложением предоставить работодателям право увольнять работников за призывы к забастовкам.