Башкан Гагаузии приглашена на дипломатический форум в Турции

Глава автономной Республики Гагаузия Ирина Влах 1 апреля провела встречу с турецким консулом в Комрате Хасаном Акдоганом. В ходе встречи консул передал башкану от министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу личное приглашение на участие в дипломатическом форуме, который состоится 18–20 июня в Анталии под эгидой президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает пресс-служба главы Гагаузии.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно эволюции эпидемиологической ситуации и социально-политической обстановки в Гагаузии и Республике Молдова в целом.

Кроме того, Влах и Акдоган обсудили этапы внедрения текущих проектов, реализуемых в Гагаузии при финансовой поддержке правительства Турции.

Помимо этого, башкан региона встретилась с послом Германии Ангелой Ганнингер. Влах сообщила об эволюции инвестиционного проекта немецкого бизнесмена, который готов запустить производство генераторов в Гагаузии и создать 150 рабочих мест.

Губернатор Гагаузии отметил, что власти автономии поддерживают инвесторов и реализуют программы по стимулированию создания рабочих мест.