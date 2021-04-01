На заседании ССТГ Мирзиёев выдвинул предложение создать Инвестфонд Тюркского совета

Шавкат Мирзиёев 31 марта принял участие на неформальном совещании Совета сотрудничества тюркоязычных государств, которое было созвано по инициативе президента Казахской Республики Касыма-Жомарта Токаева. В рамках заседания глава узбекского государства выдвинул инициативу скорейшего создания Инвестфонда и Банка развития Тюркского совета. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе руководителя страны.

Узбекский лидер сообщил о необходимости возобновления связей в сфере торговли, инвестиций, коопераций и транспорта, а также их дальнейшего развития в новых условиях, внедрения инновационных технологий во все перечисленные области для повышения эффективности их деятельности.

Помимо этого, участники заседания отметили перспективные стороны усиления промышленных объединений между государствами-членами Совета и совместной реализации крупномасштабных инвестпроектов.

Мирзиёев обратил особое внимание на важность осуществления проекта «Табаррук зиёрат», который нацелен на создание паломничества по святыням, находящимся в странах Организации, и в связи с этим, предложил принять Программу расширения паломнического туризма.