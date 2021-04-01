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На заседании ССТГ Мирзиёев выдвинул предложение создать Инвестфонд Тюркского совета

  • 01.04.2021, 14:34,
  • В Мире + Европа
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На заседании ССТГ Мирзиёев выдвинул предложение создать Инвестфонд Тюркского советаШавкат Мирзиёев 31 марта принял участие на неформальном совещании Совета сотрудничества тюркоязычных государств, которое было созвано по инициативе президента Казахской Республики Касыма-Жомарта Токаева. В рамках заседания глава узбекского государства выдвинул инициативу скорейшего создания Инвестфонда и Банка развития Тюркского совета. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе руководителя страны.

Узбекский лидер сообщил о необходимости возобновления связей в сфере торговли, инвестиций, коопераций и транспорта, а также их дальнейшего развития в новых условиях, внедрения инновационных технологий во все перечисленные области для повышения эффективности их деятельности.

Помимо этого, участники заседания отметили перспективные стороны усиления промышленных объединений между государствами-членами Совета и совместной реализации крупномасштабных инвестпроектов.

Мирзиёев обратил особое внимание на важность осуществления проекта «Табаррук зиёрат», который нацелен на создание паломничества по святыням, находящимся в странах Организации, и в связи с этим, предложил принять Программу расширения паломнического туризма.


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