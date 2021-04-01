Туркменистан и Россия провели ряд встреч для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества

В рамках рабочего визита туркменской группы в Россию в столице государства прошёл ряд встреч с председателями государственных организаций и главами крупных российских предприятий, нацеленный на обсуждение вопросов, касающихся дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в различных отраслях. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Туркменистана.

С компанией «Лукойл», которая примет участие в разработке месторождения «Достлук» на Каспии, обсуждены вопросы эффективного расширение взаимовыгодного сотрудничества в энергетической области, а также возможные совместные проекты, интересующие обе стороны.

Во время встречи с руководством ПАО «КАМАЗ» туркменская делегация затронула тему улучшения машиностроения. Представители обеих сторон достигли соглашения о развитии партнёрства в транспортной области, а также обсудили возможности привлечения данного учреждения к масштабным проектам, которые реализуются на территории Туркменистана.

Помимо этого, рабочая группа выразила заинтересованность в развитии сотрудничества в информационной области с МТРК «МИР» и ВГТРК. Стороны рассмотрели практическое взаимодействие между Госкомитетом Туркменистана по телерадиовещанию и кинематографии и вышеперечисленными российскими агентствами.

Переговоры в различных областях двустороннего партнёрства продолжатся в рамках визита правительственной туркменской делегации в Российскую Федерацию 1 апреля.

Напоминаем, что ранее представители туркменского и российского государств договорились о расширении сотрудничества в области медицины и торговли.