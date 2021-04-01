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Армения не собирается отказываться от дальнейшего приобретения вакцины AstraZeneca

  • 01.04.2021, 18:16,
  • В Мире + Европа Армения Медицина
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Армения не собирается отказываться от дальнейшего приобретения вакцины AstraZenecaГлава министерства здравоохранения Армении Анаит Аванесян 31 марта приняла участие в совещании с участием руководителей поликлинических служб столицы, где заявила, что страна не намерена отказываться от приобретения вакцины AstraZeneca. Аванесян подчеркнула, что единственный способ вернуться к нормальной жизни и преодолеть распространение коронавирусной инфекции — это сделать вакцинацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Армении.

Ранее на заседании правительства министр отметила, что 28 марта в Армению была доставлена первая партия вакцины AstraZeneca (24 тысячи доз), рассчитанной на людей из группы риска.

Отвечая на вопрос о серьезных побочных эффектах вакцины, глава минздрава подчеркнула, что до сих пор не доказана причинно-следственная связь между ее использованием и возникшими в ряде случаев осложнениями.

Отметим, что в Армении с 16 марта по 11 сентября действовал режим ЧП. Теперь в стране ввели карантин, который продлится до 11 июля 2021 года. Масочный режим в республике сохраняется.


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