Власти Киргизии не планируют введение дополнительных ограничений из-за эпидситуации

Заместитель главы правительства Киргизии Артём Новиков 1 апреля принял участие в заседании республиканского оперативного штаба с участием руководителей организаций здравоохранения в городах Бишкек и Ош, областных и районных медицинских учреждений. В ходе совещания Новиков сообщил, что пока введение дополнительных ограничений из-за распространения коронавируса не планируется. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

По словам первого вице-премьера, экономическое положение страны не сможет пережить введение ещё одного локдауна.

При этом, он отметил, что гражданам необходимо более ответственно относиться к мерам безопасности и выполнению предусмотренных санитарно-эпидемиологических требований.

Кроме того, Новиков поручил уменьшить бюрократические процедуры при предоставлении больницам необходимых лекарственных препаратов или оборудования.

Минздраву в вою очередь было поручено в двухдневный срок обеспечить готовность к развертыванию резервных коек в Чуйской области и городе Бишкек, а также подготовить план развертывания.