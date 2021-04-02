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Власти Киргизии не планируют введение дополнительных ограничений из-за эпидситуации

  • 02.04.2021, 11:43,
  • В Мире + Европа
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Власти Киргизии не планируют введение дополнительных ограничений из-за эпидситуацииЗаместитель главы правительства Киргизии Артём Новиков 1 апреля принял участие в заседании республиканского оперативного штаба с участием руководителей организаций здравоохранения в городах Бишкек и Ош, областных и районных медицинских учреждений. В ходе совещания Новиков сообщил, что пока введение дополнительных ограничений из-за распространения коронавируса не планируется. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

По словам первого вице-премьера, экономическое положение страны не сможет пережить введение ещё одного локдауна.

При этом, он отметил, что гражданам необходимо более ответственно относиться к мерам безопасности и выполнению предусмотренных санитарно-эпидемиологических требований.

Кроме того, Новиков поручил уменьшить бюрократические процедуры при предоставлении больницам необходимых лекарственных препаратов или оборудования.

Минздраву в вою очередь было поручено  в двухдневный срок обеспечить готовность к развертыванию резервных коек в Чуйской области и городе Бишкек, а также подготовить план развертывания.


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