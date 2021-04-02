Под руководством Мишустина состоялось заседание Правительства

Под руководством председателя Правительства России 1 апреля состоялось очередное заседание. В повестке дня были указаны проекты федеральных законов и бюджетные ассигнования, передаёт пресс-служба ведомства.

Правительство облегчает порядок уплаты налогов, сборов и страховых взносов для бизнеса. Теперь учреждениям и частным предпринимателям будет доступен общий налоговый платёж, а федслужба сама проведёт все зачисления. Отмечено, что такой системой граждане пользуются уже свыше двух лет.

Ещё два закона касаются жилищно-коммунального хозяйства, которые направлены на стимулирование привлечения частных вложений в сферы водо- и теплоснабжения, а также водоотведения.

Также, в малых городах, где проживает до 50 тыс. человек, профильные концессии будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость.

Кроме того, были обсуждены внесённые поправки к закону, который принят Госдумой в первом чтении. Изменения вводятся в свыше 125 законопроектов, включая контролирующих в сфере безопасности дорожного движения, санитарно-эпидемиологический и экологический контроль, земельный надзор и многие другие сферы.

Более того, внесены коррективы в процессы арбитражного, гражданского и административного судопроизводства, а также в поддержку инновационных проектов в сфере промышленности.