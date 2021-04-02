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В Ашхабад прибыла гуманитарная помощь из России

  • 02.04.2021, 13:38,
  • В Мире + Европа Россия
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В Ашхабад прибыла гуманитарная помощь из РоссииПо поручению кабмина Российской Федерации в Туркменистан 1 апреля была доставлена гуманитарная помощь в виде медицинских изделий. Министр иностранных дел Рашид Мередов в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поблагодарил российскую сторону за оказанное содействие в борьбе с пандемией, сообщает пресс-служба МЧС.

Правительство поручило Министерству России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий отправить в столицу Туркменистана лекарства, маски, защитную одежду, медицинское оборудование общим весом 12 тонн. Груз был доставлен самолётом Ил-76 МЧС РФ.

В тот же день Мередов провёл переговоры с Лавровым в Москве. В ходе официальной встречи туркменский министр заявил, что соответствующие медицинские изделия помогут Туркменистану в предотвращении распространения коронавирусной инфекции.

Он также выразил благодарность российской стороне за ранее поставленные в Ашхабад со стороны Москвы 186 тыс. тест-систем для определения коронавируса, большая часть которых была отправлена на безвозмездной основе.

Напомним, что 2 ноября 2020 года Российская Федерация получила от Туркменистана груз гумпомощи на сумму почти 1 миллион долларов. В мае прошлого года в РФ на безвозмездной основе со стороны туркменских властей была доставлена продовольственная, текстильная, строительная и промышленная продукция.

По состоянию на 1 апреля 2021 года, в Туркменистане не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.


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