В Ашхабад прибыла гуманитарная помощь из России

По поручению кабмина Российской Федерации в Туркменистан 1 апреля была доставлена гуманитарная помощь в виде медицинских изделий. Министр иностранных дел Рашид Мередов в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым поблагодарил российскую сторону за оказанное содействие в борьбе с пандемией, сообщает пресс-служба МЧС.

Правительство поручило Министерству России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий отправить в столицу Туркменистана лекарства, маски, защитную одежду, медицинское оборудование общим весом 12 тонн. Груз был доставлен самолётом Ил-76 МЧС РФ.

В тот же день Мередов провёл переговоры с Лавровым в Москве. В ходе официальной встречи туркменский министр заявил, что соответствующие медицинские изделия помогут Туркменистану в предотвращении распространения коронавирусной инфекции.

Он также выразил благодарность российской стороне за ранее поставленные в Ашхабад со стороны Москвы 186 тыс. тест-систем для определения коронавируса, большая часть которых была отправлена на безвозмездной основе.

Напомним, что 2 ноября 2020 года Российская Федерация получила от Туркменистана груз гумпомощи на сумму почти 1 миллион долларов. В мае прошлого года в РФ на безвозмездной основе со стороны туркменских властей была доставлена продовольственная, текстильная, строительная и промышленная продукция.

По состоянию на 1 апреля 2021 года, в Туркменистане не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.