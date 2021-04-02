Достигнуто несколько соглашений между Китаем и Узбекистаном

Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков 31 марта провёл переговоры с министром коммерции Китая Ван Вэньтао, в котором обсуждены актуальные вопросы двусторонних взаимоотношений и текущего состояния осуществления взаимных договорённостей, передаёт пресс-служба ведомства.

Отмечено, что с помощью усилий, приложенных двумя сторонами, отношения между государствами укрепляются. В пределах узбекско-китайского партнёрства осуществлено множество крупных проектов в разных сферах. Рассмотрены возможности для улучшения инвестиционного взаимодействия и промышленного кооперирования в химической, электротехнической, текстильной, кожевенной отраслях, а также индустрии стройматериалов.

Также, достигнута договорённость об активации взаимоотношений по привлечению крупных китайских производств к выполнению новых проектов в Республике Узбекистане. На сегодняшний день разработано 40 перспективных проектных рекомендаций, подлежащих дальнейшей обработке с китайскими инвесторами.

Проявлен интерес экспортёров Узбекистана в развитии поставок свежей и сушёной плодоовощной продукции на рынок Китая.

Кроме того, отмечен потенциал для совершенствования сотрудничества с Эксимбанком Китая, Госбанком Китая и Фондом Шёлкового Пути, имея в виду повышение числа крупных проектов.