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Достигнуто несколько соглашений между Китаем и Узбекистаном

  • 02.04.2021, 12:37,
  • В Мире + Европа
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Достигнуто несколько соглашений между Китаем и УзбекистаномМинистр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков 31 марта провёл переговоры с министром коммерции Китая Ван Вэньтао, в котором обсуждены актуальные вопросы двусторонних взаимоотношений и текущего состояния осуществления взаимных договорённостей, передаёт пресс-служба ведомства.

Отмечено, что с помощью усилий, приложенных двумя сторонами, отношения между государствами укрепляются. В пределах узбекско-китайского партнёрства осуществлено множество крупных проектов в разных сферах. Рассмотрены возможности для улучшения инвестиционного взаимодействия и промышленного кооперирования в химической, электротехнической, текстильной, кожевенной отраслях, а также индустрии стройматериалов.

Также, достигнута договорённость об активации взаимоотношений по привлечению крупных китайских производств к выполнению новых проектов в Республике Узбекистане. На сегодняшний день разработано 40 перспективных проектных рекомендаций, подлежащих дальнейшей обработке с китайскими инвесторами.

Проявлен интерес экспортёров Узбекистана в развитии поставок свежей и сушёной плодоовощной продукции на рынок Китая.

Кроме того, отмечен потенциал для совершенствования сотрудничества с Эксимбанком Китая, Госбанком Китая и Фондом Шёлкового Пути, имея в виду повышение числа крупных проектов.


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