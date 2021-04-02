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Эмомали Рахмон после доклада министра энергетики и водных ресурсов дал ряд указаний

  • 02.04.2021, 15:34,
  • В Мире + Европа
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Эмомали Рахмон после доклада министра энергетики и водных ресурсов дал ряд указанийНа заседании Кабинета министров Таджикистана состовшемся 31 марта министр Джума Далер в ходе доклада озвучил данные по «Программе освоения возобновляемых источников энергии и строительства малых гидроэлектростанций на 2016–2020 годы». Президент Эмомали Рахмон обозначил дополнительные шаги по развитию и укреплению потенциала в области энергетики. Сообщает пресс-служба главы государства.

Министр доложил, что в процессе исполнения Программы, в сотрудничестве с открытым акционерным обществом «Памир Энерджи», открытой акционерной холдинговой компанией «Барки точик» были построены в Хатлонской и Согдийской, а также Горно-Бадахшанской автономной областях 9 малых ГЭС мощностью 2260 кВт, на 127,9 млн сомони, Кроме того, было построено 9 малых гидроэлектростанций мощностью 1685 кВт. На которые потрачено 31,7 млн.  сомони не входящие в рамки вышеуказанной программы.

Министр отметил, что результатами этой программы стало снабжение электроэнергией 5 медпунктов, 21 школы, 93 предприятия народного хозяйства и 2231 других хозяйств. Идёт поиск финансирования реализации ещё 45-ти экономически обоснованных проектов малых гидроэлектростанций.

Резюмируя выступление Эмомали Рахмон поручил руководителям министерства энергетики и водных ресурсов тщательно обдумать и начать качественно реализовывать планы по Программе, а также работу по инвест-проектам уменьшения потери электроэнергии, внедрения современных технологий и контролю за своевременной оплатой за энергию. Президент также потребовал заранее готовиться к осенне-зимнему сезону для обеспечения населения электроэнергией.


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