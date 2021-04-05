Замглавы МВД Белоруссии назвал имена участников враждебной инициативы «BYPOL»

Заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич 4 апреля выступил в эфире телеканала «Беларусь 1». Силовик назвал имена людей, составляющих актив бригады «BYPOL».

Представитель МВД отметил, что нет смысла скрывать эти личности, тем более, что они все бывшие служащие правоохранительных органов. Казакевич сообщил, что это следователи Андрей Остапович, Игорь Лобан, оперативники Матвей Купрейчук, Владимир Жигарь, Станислав Лупоносов, Сергей Макар и сотрудник прокуратуры Олег Талерчик. Некоторые из этих людей уже объявлены в розыск.

В своём рассказе замминистра подчеркнул, что организация BYPOL постепенно превратилась в радикальную. Есть доказательства того, что эти люди пытаются управлять протестами. Также последний предотвращённый теракт имеет прямую взаимосвязь с «BYPOL». Одна из основных задач организации — это поиск радикалов, «личностей шизоидного типа, которые готовы совершать акции прямого действия», сообщил Казакевич.

Напомним, что «BYPOL» это белорусская инициатива, сформированная бывшими силовиками для противостояния властям республики. Объединение имеет свои источники в социальных сетях, где публикует различные видео и данные на сотрудников правоохранительных органов. Инициатива выступает против политики Александра Лукашенко, не признавая его легитимность. Своим лидером участники инициативы считают Светлану Тихановскую.