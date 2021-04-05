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Руководитель МИД Ирана прибудет с официальным визитом в Туркменистан

Руководитель МИД Ирана прибудет с официальным визитом в ТуркменистанГлава МИД иранской республики Мохаммад Джавад Зариф запланировал с 5 по 8 апреля нанести официальный визит странам центральноазиатского региона – Туркменистану, Казахстану, Узбекистану и Киргизии. Основной задачей визита иранского политика является укрепление двустороннего сотрудничества на региональном уровне, сообщает госинформагентство Ирана.

На своей официальной странице в твиттере руководителя внешнеполитического ведомства страны было отмечено, что дальнейшее развитие связей с Центральной Азией, регионом цивилизационных, исторических и культурных общностей, всегда было одним из ключевых приоритетов Ирана.

Как известно, Туркменистан и Иран всесторонне расширяют взаимовыгодное партнёрство в различных отраслях экономики. Обе страны имеют большой потенциал для достижения общих целей и для реализации совместных проектов. Представители сторон за время сотрудничества осуществила ряд таких масштабных проектов, как пограничная плотина «Достлук» и транснациональная железнодорожная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран.

Напоминаем, что  знак дружбы руководство Туркменистана в 2020 году отправило гуманитарный груз, состоящий из продовольствия и медицинских препаратов.


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