Республика Корея заявила о готовности увеличивать инвестирования в Кыргызстан

Президент Киргизии Садыр Жапаров 5 апреля провёл встречу с председателем Национальной Ассамблеи Республики Корея Пак Бён Соком. В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы взаимного сотрудничества в культурно-гуманитарной, политической, парламентской и торгово-экономической сфере. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Глава государства подчеркнул, что Кыргызстан придает важное значение форуму сотрудничества «Центральная Азия — Республика Корея» и заинтересован в реализации совместных проектов в его рамках.

Жапаров предложил правительствам обеих стран тесно сотрудничать в торгово-экономической области, добавив, что в настоящее время Кыргызстане предпринимаются все необходимые меры по созданию благоприятного инвестиционного климата.

В свою очередь, спикер высоко оценил инициативы кыргызской стороны по взаимодействию в ряде сфер, в частности, в области образования и строительства.

Также, было отмечено, что Корея намерена расширять инвестирование в Киргизию, при том, что республика обладает всеми условиями для развития туризма.