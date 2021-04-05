ВОЗ обучила специалистов Туркменистана навыкам общения во время вакцинации

Представительство Всемирной организации здравоохранения в Ашхабаде 1 апреля организовало для местных медработников виртуальный тренинг, посвящённый навыкам общения, необходимым соответствующим специалистам во время кампании по вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом в ленте своего аккаунта в Instagram сообщила пресс-служба ВОЗ.

В рамках онлайн-тренинга были рассмотрены основные моменты эффективной консультации по вакцинации, а также ряд способов информирования граждан о пользе общей иммунизации и вакцинации от коронавируса.

Данное мероприятие было организовано на основе Проекта по реагированию на кризис коронавирусной инфекции, разработанного Всемирной организацией здравоохранения и Европейским союзом.

На текущий момент в Туркменистане не обнаружено ни единого случая заражения соответствующей инфекцией. В стране уже зарегистрированы российские препараты против коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Глава государства Гурбангулы Бердымухамедов 28 января в рамках рабочего совещания поручил главе минздрава Нурмухаммету Аманнепесову обеспечить вакциной всех граждан.