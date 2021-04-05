Украина ввела санкции против Россотрудничества

Лидер Украины Владимир Зеленский 4 апреля ввёл в действие решение СНБО от 2 апреля о применении персональных экономических и других санкций. В соответствующий список попали Россотрудничество, одесский бизнесмен Вадим Альперин и ещё свыше 75 компаний (за контрабанду). Об этом сообщила пресс-служба украинского президента.

Введённые ограничения подразумевают блокировку активов на территории Украины, невозможность совершения операций в области торговли и финансов, запрет на вывод активов за рубеж. Под ограничения также попали операции с ценными бумагами.

В Россотрудничестве выразили уверенность, что соответствующие санкции в отношении российского федерального агентства по делам СНГ были введены из-за «Международного творческого конкурса современных поэтов. День Шевченко», анонсированного ещё в марте. В соответствующей публикации Тарас Шевченко был назван российско-украинским поэтом, что и возмутило политиков в Киеве.

Глава минкультуры Александр Ткаченко обвинил Россотрудничество в распространении российских нарративов и пропаганды по всему миру.

Альперин был обвинён в создании преступной организации, занимающейся махинациями с растаможкой товаров, которые ввозятся в Украину. Зеленский назвал его «крёстным отцом контрабанды».