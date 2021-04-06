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Матвиенко прокомментировала послание президента Федеральному собранию

  • 06.04.2021, 13:38,
  • В Мире + Европа Россия
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Матвиенко прокомментировала послание президента Федеральному собраниюГлава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию создаст новый механизм координат. Отмеченные в нём поручения требуют немедленного начала осуществления и коррекции планов работы законодателей, передаёт госинформагентство «ТАСС»

Председатель Совфеда заявила, что послание Владимира Путина является главным общественным и политическим событием.

─ Это будет такое послание "нового времени", я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом, уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения, ─ сказала Матвиенко.

Глава ведомства отметила, что перечень новых механизмов координат требуют немедленного начала осуществления и изменения планов работы законодателей. Для этого было решено собрать Совет палаты 22 апреля этого года, и 23 апреля состоится пленарное заседание.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о выступлении Владимира Путина на Федеральном собрании с ежегодным посланием 21 апреля.


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