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Армения приобретет еще несколько истребителей Су-30СМ | Никол Пашинян

 Армения приобретет еще несколько сверхсовременных истребителей Су-30СМ | Никол Пашинян
 
Армения заинтересована в приобретении истребителей Су-30СМ и все необходимое вооружения для этих самолетов.
Об этом заявил в интервью «Интерфаксу» премьер-министр Армении Никол Пашинян.

На вопрос, планирует ли Армения продолжить закупки российского оружия, в частности, истребителей Су-30СМ и вооружения для этих самолетов, премьер-министр Армении ответил:

«Касательно указанного Вами типа самолетов также отвечу утвердительно, поскольку это современные многофункциональные истребители, и их закуп предусмотрен как нашими двусторонними контрактно-договорными документами, так и программой развития национальных Вооруженных сил».

  Источник:FMG NEWS
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