﻿ Армения приобретет еще несколько истребителей Су-30СМ | Никол Пашинян

Армения заинтересована в приобретении истребителей Су-30СМ и все необходимое вооружения для этих самолетов.Об этом заявил в интервью «Интерфаксу» премьер-министр Армении Никол Пашинян.На вопрос, планирует ли Армения продолжить закупки российского оружия, в частности, истребителей Су-30СМ и вооружения для этих самолетов, премьер-министр Армении ответил:«Касательно указанного Вами типа самолетов также отвечу утвердительно, поскольку это современные многофункциональные истребители, и их закуп предусмотрен как нашими двусторонними контрактно-договорными документами, так и программой развития национальных Вооруженных сил».