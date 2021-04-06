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Никол Пашинян: Ереван ориентирован на широкое и долгосрочное военно-техническое сотрудничество с Москвой

Никол Пашинян: Ереван ориентирован на широкое и долгосрочное военно-техническое сотрудничество с Москвой 

Премьер-министр Армении рассказал о своем видении будущего армяно-российских отношений 

В преддверии рабочего визита 7 апреля в Москву премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в интервью собственному корреспонденту "Интерфакса" в Армении Оганесу Косяну рассказал о своем видении будущего армяно-российских отношений, экономических связях и перспективах военно-технического сотрудничества.

- Господин премьер-министр, насколько будущее отношений Армении с Россией зависит от результатов предстоящих досрочных выборов?

- Армяно-российские стратегические союзнические отношения достаточно богаты и обширны. Они основываются на исторической близости наших дружественных народов. Характер данных отношений не зависит от исхода будущих внеочередных выборов.

- В какой степени сейчас процесс налаживания экономических связей в регионе зависит от политического фактора, в частности, от нормализации отношений с Турцией?

- Хотел бы напомнить, что армяно-турецкая граница была в одностороннем порядке закрыта Турцией еще в 1993 году. Армения всегда выступала за нормализацию отношений с Турцией без предварительных условий, однако это отвергалось самой Турцией. Подобная враждебная политика Анкары получила новый размах в ходе 44-дневной агрессии Азербайджана против Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха – ИФ). В частности, Турция оказала Азербайджану прямую военно-политическую и военно-техническую поддержку, перебросив также в зону нагорно-карабахского конфликта иностранных вооруженных боевиков-террористов. В этом контексте, для установления прочного мира и восстановления экономического облика в регионе, Турции необходимо изменить данную агрессивную политику в отношении Армении.

- Планирует ли Армения продолжить закупки российского оружия, в частности, истребителей Су-30СМ и вооружения для этих самолетов?

- Армения ориентирована на широкое и долгосрочное военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией, что вытекает из долгосрочных стратегических интересов двух государств.

Принимая во внимание, что на территории Республики Армения созданы и функционируют в соответствии с межгосударственными двусторонними соглашениями две армяно-российские группировки - Объединенная группировка войск (сил) и Объединенная региональная система противовоздушной обороны в Кавказском регионе коллективной безопасности, и, кроме того, обе страны являются государствами-членами Организации Договора о коллективной безопасности, в формате которой также созданы войска (коллективные силы) и объединенные группировки, понятно, что Армения крайне заинтересована в поставках из России, чтобы иметь современное и совместимое, прежде всего, с Российской Федерацией и другими союзниками по ОДКБ, вооружение и боеприпасы.

По этим же причинам, мы также заинтересованы в том, чтобы поставки в Армению вооружения и боеприпасов осуществлялись бы в той же комплектации, что и для Вооруженных сил Российской Федерации.

Касательно указанного вами типа самолетов также отвечу утвердительно, поскольку это современные многофункциональные истребители, и их закупка предусмотрена как нашими двусторонними контрактно-договорными документами, так и программой развития национальных Вооруженных сил.

 

 

- Рассматривает ли Армения вопрос о новом российском кредите на покупку вооружения и военной техники? Какое оружие нужно Еревану? И в каком году Армения планирует закрыть текущий оружейный кредит?

- Решения по таким вопросам будут приняты в зависимости от результатов реформы армии, которую мы на данный момент проводим. Не вижу смысла на данном этапе обсуждать источники и структуру финансирования в отрыве от целей и задач, которые предопределятся в процессе реформы армии. Что касается текущих кредитных обязательств, то, естественно, они будут обслуживаться должным образом и в установленные сроки.


  Источник:FMG NEWS
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