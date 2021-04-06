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Студенческая годичная научная конференция РАУ

  • 06.04.2021, 15:30,
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
Студенческая годичная научная конференция РАУ 
C 5 по 30 апреля 2021 года в Российско-Армянском университете состоится очередная Студенческая годичная научная конференция в заочном формате (статьи необходимо отправить в Оргкомитет конференции). 

Конференция проводится по следующим научным направлениям:

Физико-математические и естественные науки
•    Математика
•    Информатика и технические науки
•    Физико-технические науки
•    Биологические и химические науки

Общественные и гуманитарные науки
•    Философские, политические и исторические науки
•    Экономические науки
•    Юридические науки
•    Филологические науки 
•    Социально-психологические науки  
•    Востоковедение

Для участия в Конференции в срок с 5 по 30 апреля просим направить научные статьи и заявку на адрес электронной почты annualconference@rau.am. 
 
После прохождения рецензирования на соответствующих кафедрах и одобрения Программным комитетом научные статьи будут опубликованы в электронном сборнике материалов конференции. В Программу конференции будут включены доклады, имеющие рекомендацию со стороны кафедры. 

В случае возникновения вопросов можно обратиться в Департамент науки РАУ или написать: annualconference@rau.am.
Контактное лицо – М.Р. Тадевосян

  Источник:FMG NEWS
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