﻿ Студенческая годичная научная конференция РАУ

C 5 по 30 апреля 2021 года в Российско-Армянском университете состоится очередная Студенческая годичная научная конференция в заочном формате (статьи необходимо отправить в Оргкомитет конференции).



Конференция проводится по следующим научным направлениям:



Физико-математические и естественные науки

• Математика

• Информатика и технические науки

• Физико-технические науки

• Биологические и химические науки



Общественные и гуманитарные науки

• Философские, политические и исторические науки

• Экономические науки

• Юридические науки

• Филологические науки

• Социально-психологические науки

• Востоковедение



Для участия в Конференции в срок с 5 по 30 апреля просим направить научные статьи и заявку на адрес электронной почты annualconference@rau.am.



После прохождения рецензирования на соответствующих кафедрах и одобрения Программным комитетом научные статьи будут опубликованы в электронном сборнике материалов конференции. В Программу конференции будут включены доклады, имеющие рекомендацию со стороны кафедры.



В случае возникновения вопросов можно обратиться в Департамент науки РАУ или написать: annualconference@rau.am.

Контактное лицо – М.Р. Тадевосян

