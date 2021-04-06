Студенческая годичная научная конференция РАУ
- 06.04.2021, 15:30,
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Источник:FMG NEWS
C 5 по 30 апреля 2021 года в Российско-Армянском университете состоится очередная Студенческая годичная научная конференция в заочном формате (статьи необходимо отправить в Оргкомитет конференции).
Конференция проводится по следующим научным направлениям:
Физико-математические и естественные науки
• Математика
• Информатика и технические науки
• Физико-технические науки
• Биологические и химические науки
Общественные и гуманитарные науки
• Философские, политические и исторические науки
• Экономические науки
• Юридические науки
• Филологические науки
• Социально-психологические науки
• Востоковедение
Для участия в Конференции в срок с 5 по 30 апреля просим направить научные статьи и заявку на адрес электронной почты annualconference@rau.am.
После прохождения рецензирования на соответствующих кафедрах и одобрения
Программным комитетом научные статьи будут опубликованы в электронном
сборнике материалов конференции. В Программу конференции будут включены
доклады, имеющие рекомендацию со стороны кафедры.
В случае возникновения вопросов можно обратиться в Департамент науки РАУ или написать: annualconference@rau.am.
Контактное лицо – М.Р. Тадевосян
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