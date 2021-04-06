﻿ Совет Итальянского города Сан-Вито-деи-Норманни единогласно признал независимость Арцаха.


 
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Совет Итальянского города Сан-Вито-деи-Норманни единогласно признал независимость Арцаха.

Совет Итальянского города Сан-Вито-деи-Норманни единогласно признал независимость Арцаха. 
Совет Итальянского города Сан-Вито-деи-Норманни единогласно признал независимость Арцаха.
 
Общественный совет итальянского города Сан-Вито-деи-Норманни единогласно принял резолюцию о признании независимости Республики Арцах. Об этом сообщило посольство Республики Армения в Италии.
"Мы выражаем благодарность членам общественного совета итальянского города Сан-Вито-де-Норманни за единогласное принятие резолюции о признании независимости Республики Арцах, представленной членом совета Винченцо Калабретти. В резолюции Общественный совет выражает солидарность с народом Республики Арцах, осуждает агрессию Азербайджана и призывает власти Италии признать Республику Арцах”, – говорится в сообщении посольства.
Автор резолюции Винченцо Калабретт на своей странице Facebook поблагодарил мэра Сан-Вито-деи-Норманни и членов Общественного совета за ее принятие.
 
А также
 
- Итальянский муниципалитет Карбоньяно, который находится в регионе Лацио признал независимость Республики Арцаха. Сообщает посольство Армении в Италии.
 
- Два итальянских муниципалитета Дрена и Бледжо-Супериоре признали независимость Республики Арцах, сообщает посольство Армении в Италии.
 
- Испанский муниципалитет Берга (Каталония) признал независимость Республики Арцах. Об этом сообщает Associacio Cultural Armenia de Barcelona 
 
- Итальянский регион Ломбардия признал независимость Республики Арцах. Об этом сообщает Посольство Республики Армения в Италии.
 
- Каталанский город Ампоста признала независимость Республики Арцах.
 
- Два итальянских города Палермо и Азоло признали независимость Республики Арцах.
 
- Итальянский город Черкьяра-ди-Калабрия признал независимость Республики Арцах, — МИД Армении. 

- Городской совет Глендейла принял резолюцию о признании независимости Республики Арцах и официально призвал президента США и Конгресс США признать независимость Республики Арцах с целью установления мира и стабильности в регионе.
 
- Мэрия города Саяшче (Гватемала) официально признала независимость Республики Арцах. Саяшче признаёт право армян Арцаха на самоопределение и поддерживает создание свободного и суверенного государства
 
 

  Источник:FMG NEWS
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