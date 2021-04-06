Совет Итальянского города Сан-Вито-деи-Норманни единогласно признал независимость Арцаха.
Источник:FMG NEWS
Совет Итальянского города Сан-Вито-деи-Норманни единогласно признал независимость Арцаха.
Общественный совет итальянского
города Сан-Вито-деи-Норманни единогласно принял резолюцию о признании
независимости Республики Арцах. Об этом сообщило посольство Республики
Армения в Италии.
"Мы выражаем благодарность членам общественного совета итальянского
города Сан-Вито-де-Норманни за единогласное принятие резолюции о
признании независимости Республики Арцах, представленной членом совета
Винченцо Калабретти. В резолюции Общественный совет выражает
солидарность с народом Республики Арцах, осуждает агрессию Азербайджана и
призывает власти Италии признать Республику Арцах”, – говорится в
сообщении посольства.
Автор резолюции Винченцо Калабретт на своей странице Facebook
поблагодарил мэра Сан-Вито-деи-Норманни и членов Общественного совета за
ее принятие.
А также
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