Открыт доступ к образовательной платформе Юрайт
- 08.04.2021, 10:18,
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Источник:FMG NEWS
Библиотека РАУ получила доступ к образовательной платформе Юрайт.
Юрайт — образовательный ресурс, электронная библиотека электронных и
печатных учебников авторов — преподавателей ведущих университетов для
всех уровней профессионального образования, а также видео- и
аудиоматериалов, с тестированием и сервисами для преподавателей,
доступными 24 часа 7 дней в неделю. ЭБС Юрайт – это сайт для поиска
изданий и доступа к тексту издания в отсутствие традиционной печатной
книги. Для удобства навигации по электронной библиотеке издания
сгруппированы в каталог по тематическому принципу. Пользователям
доступны различные сервисы для отбора изданий и обеспечения с их помощью
комфортного учебного процесса.
По всем вопросам подключения к ЭБС Юрайт можно обращаться в отдел Электронной библиотеки РАУ
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