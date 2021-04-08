﻿ Открыт доступ к образовательной платформе Юрайт | РАУ


 
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Открыт доступ к образовательной платформе Юрайт

Открыт доступ к образовательной платформе Юрайт 
Библиотека РАУ получила доступ к образовательной платформе Юрайт. Юрайт — образовательный ресурс, электронная библиотека  электронных и печатных учебников авторов — преподавателей ведущих университетов для всех уровней профессионального образования, а также видео- и аудиоматериалов, с тестированием и сервисами для преподавателей, доступными 24 часа 7 дней в неделю. ЭБС Юрайт – это сайт для поиска изданий и доступа к тексту издания в отсутствие традиционной печатной книги. Для удобства навигации по электронной библиотеке издания сгруппированы в каталог по тематическому принципу. Пользователям доступны различные сервисы для отбора изданий и обеспечения с их помощью комфортного учебного процесса.  
 

По всем вопросам подключения к ЭБС Юрайт можно обращаться в отдел Электронной библиотеки РАУ

  Источник:FMG NEWS
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