Открыт доступ к образовательной платформе Юрайт 

Библиотека РАУ получила доступ к образовательной платформе Юрайт. Юрайт — образовательный ресурс, электронная библиотека электронных и печатных учебников авторов — преподавателей ведущих университетов для всех уровней профессионального образования, а также видео- и аудиоматериалов, с тестированием и сервисами для преподавателей, доступными 24 часа 7 дней в неделю. ЭБС Юрайт – это сайт для поиска изданий и доступа к тексту издания в отсутствие традиционной печатной книги. Для удобства навигации по электронной библиотеке издания сгруппированы в каталог по тематическому принципу. Пользователям доступны различные сервисы для отбора изданий и обеспечения с их помощью комфортного учебного процесса.





По всем вопросам подключения к ЭБС Юрайт можно обращаться в отдел Электронной библиотеки РАУ

