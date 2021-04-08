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Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Турал Гянджалиев сошел с ума |

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Турал Гянджалиев сошел с ума 
Депутат лишенный ума написал в Твиттере «Скоро мой офис в Ханкенди начнет свою деятельность»
По его словам, в настоящее время в городе присматриваются места, подходящие для офиса.
 
Этот человекоподобное животное полностью потерявшее здравый смысл, и не понимающий реалии жизни пишет собачью чушь. Как депутату Азербайджана ему должно быть известно что в не в одном населенном пункте Республики Арцах, в том числе в столице городе Степанакерте никогда не будет каких либо офисов Азербайджана. Только после полного признания независимости Республики Арцах со стороны Азербайджана, компенсации ущерба нанесеного людям и госсударству, власти Республики Арцах рассмотрят возможность установления дипломатических отношений и позволят в Степанакерте открыть консульство.
Больная на голову нация - Азербайджан 
 
А на сегодня Республика Арцах это независимое демократическое государство, которое было подвергнуто нападению со стороны фашистского Азербайджана и Турции.
Сейчас разрабатываются международные механизмы возврата оккупированных со стороны фашистов азербайджана армянского исторического города Шуши, Гадрута и других оккупированных земель Республики Арцах.
 
А Турал Гянджалиев в ближайшие дни будет доставлен в психушку для проживания там и прохождение лечения.
 
 
На заявление придурка Турал Гянджалиева отреагировала пресс-секретарь президента Арцаха Лусине Аванесянв.

«Это очередное больное желание азербайджанской стороны, которое преподносится как реальность. С помощью таких дешевых информационных спекуляций они стремятся ввести общество в заблуждение и вызвать раздражение армянского общества.
Они не могут не только иметь офис в Степанакерте, но и посещать Степанакерт. Вместо этого пусть думают о возвращении наших оккупированных территорий, чтобы можно было говорить о реальных перспективах урегулирования конфликта», - пресс-секретарь президента Арцаха Лусине Аванесян.

  Источник:FMG NEWS
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