﻿ Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Турал Гянджалиев сошел с ума

Депутат лишенный ума написал в Твиттере «Скоро мой офис в Ханкенди начнет свою деятельность»

По его словам, в настоящее время в городе присматриваются места, подходящие для офиса.

Этот человекоподобное животное полностью потерявшее здравый смысл, и не понимающий реалии жизни пишет собачью чушь. Как депутату Азербайджана ему должно быть известно что в не в одном населенном пункте Республики Арцах, в том числе в столице городе Степанакерте никогда не будет каких либо офисов Азербайджана. Только после полного признания независимости Республики Арцах со стороны Азербайджана, компенсации ущерба нанесеного людям и госсударству, власти Республики Арцах рассмотрят возможность установления дипломатических отношений и позволят в Степанакерте открыть консульство.

А на сегодня Республика Арцах это независимое демократическое государство, которое было подвергнуто нападению со стороны фашистского Азербайджана и Турции.

Сейчас разрабатываются международные механизмы возврата оккупированных со стороны фашистов азербайджана армянского исторического города Шуши, Гадрута и других оккупированных земель Республики Арцах.

А Турал Гянджалиев в ближайшие дни будет доставлен в психушку для проживания там и прохождение лечения.



На заявление придурка Турал Гянджалиева отреагировала пресс-секретарь президента Арцаха Лусине Аванесянв.



«Это очередное больное желание азербайджанской стороны, которое преподносится как реальность. С помощью таких дешевых информационных спекуляций они стремятся ввести общество в заблуждение и вызвать раздражение армянского общества.

Они не могут не только иметь офис в Степанакерте, но и посещать Степанакерт. Вместо этого пусть думают о возвращении наших оккупированных территорий, чтобы можно было говорить о реальных перспективах урегулирования конфликта», - пресс-секретарь президента Арцаха Лусине Аванесян.