«Балтика» увозит три очка из дождливых Лужников

Калининградская «Балтика» в матче 35 тура Футбольной Национальной Лиги одолела на выезде столичную команду «Чертаново» со счётом 2:1. Победный мяч забил бразилец Аллеф.

Фото: Артур Стабулниекс

Евгений Калешин, можно сказать, нашёл своё место в Калининграде. «Балтика» под его руководством показывает неплохой футбол и стабильные результаты. Ещё один рывок и можно оказаться на четвёртом месте. А оно даст возможность побороться за выход в РПЛ. Как говорится, есть цель и её очертания уже видны. Вот только забивает команда для лидерских амбиций как-то маловато. Всего 38 точных ударов. Это намного меньше, чем у «Алании» или «Торпедо». Меньше балтийцев забили всего восемь команд, включая «шестёрку», стоящую на вылет. Понятно, что игра строится от печки, то есть, от обороны. И тут вроде бы у «Балтики» всё в порядке. Меньше них пропустили только трио лидеров. Но всё же факт примечательный и бросающийся в глаза. В предыдущем туре гости у себя дома уступили «Нижнему Новгороду» 1:2. Если же говорить о лидерах команды, то это легионер бразилец Аллеф, плюс находит себя колумиец Валенсия. На берегах оеки Преголи ему помогает обрести себя тот же Аллеф. Также главные роли также отводятся Ильнуру Альшину, Аслану Дудиеву, Младену Кашчеляну, Артёму Мещанинову, Игорю Юрганову, Максиму Кузьмину. Им и предстояло переиграть на выезде «Чертаново».

Фото: Артур Стабулниекс

Москвичи, давайте всё-таки будем откровенны, уже вряд ли могут спастись от вылета. Если только не произойдут какие-то околоспортивные события. А так подопечные Андрея Дмитриева и Дениса Первушина отстают от «Краснодара-2» уже на 12 очков. Ему москвичи и уступили в прошлом туре на выезде (0:1). А в последний раз «черти» побеждали 29 ноября здесь же в Лужниках. Тогда москвичи одолели «Нефтехимик» (1:0). С тех пор были две ничьи и семь поражений.

Фото: Артур Стабулниекс

В первом тайме гости, под нудный и довольно проливной дождь, владели инициативой. И гол перед перерывом Юрганова стал логичным следствием этого преимущество. «Балтике» принёс успех розыгрыш углового и Юрганов классно подсёк мяч головой с ближней штанги. 0:1.

Фото: Артур Стабулниекс

Во втором тайме «чертановцы» много атаковали, создали несколько моментов, причём даже в меньшинстве. Ведь с 59-й минуте у хозяев был удалён с поля за несдержанность Сулейманов. «Балтийцы» же просто умело пользовались свободными зонами на половине поля столичной команды. Пару раз «чертановцев» выручил Абаев. Но на 84-й минуте Аллеф всё же продавил оборону хозяев и окончательно расставил все точки над «и» в этом поединке. Тем не менее, «черти» успели-таки отыграть один мяч. Соколов убежал в атаку вместе с партнёрами, но решил всё сделать сам и не прогадал. Удар у него получился хорошим. На большее уже просто не хватило времени. И сил.

Фото: Артур Стабулниекс

1:2 – «Балтика» продолжает бороться за «стыки», а «Чертаново» за престиж.

Фото: Артур Стабулниекс

Футбол. «Олимп — Первенство России по футболу среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги сезона 2020-2021 годов». 35-й тур.

«Чертаново» Москва – «Балтика» Калининград – 1:2 (0:1)

Голы: Юрганов 40, 0:1, Аллеф, 84, 0:2, Соколов, 88,1:2.

«Чертаново»: Абаев, Гудков, Молодняков, Кутин, Герчиков, Сулейманов, Тюменцев (Левин, 87), Алексеев (Пиняев, 61), Рудковский (Соколов, 77), Завезён (Ляхов, 82), Молтенинов (Савельев, 87). Запасные: Радионов, Великородный.

«Балтика»: Латышонок, Тишкин (Макарчук, 46), Юрганов, Мещанинов, Ковалёв (Дудиев, 82), Альшин, Шаваев (Демьянов, 59), Кузьмин, Джамилов (Плетнёв, 77), Валенсия, Аллеф (Маркович, 85). Запасные: Волк, Маклаков, Лазарев.

Предупреждения: Сулейманов, 38; Кутин, 49; Молодняков, 59 – Юрганов, 8; Кузьмин, 22

Удаление: Сулейманов, 59 (вторая жёлтая карточка; неспортивное поведение).)

Главный судья – Яков Брегман (Москва)

7 апреля 2021 года. Москва. Стадион «Спортивный городок, ОК Лужники». 350 зрителей.

Текст Антон Буялов.

Фото Артур Стабулниекс.