В Степанакерте построят новый микрорайон | Республика Арцах
Источник:FMG NEWS
Новый микрорайон построят в Степанакерте на улице Тиграна Меца. Тендер уже объявлен, в общем в микрорайоне будет 204 квартиры.
Новые жилые дома достроят скоро по улице Туманяна, где будет 261 квартира.
Фонд Айастан объявил тендер на строительство 10 новых жилых домов в Степанакерте, в которых будет 300 квартир.
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