﻿ В Степанакерте построят новый микрорайон | Республика Арцах

Новый микрорайон построят в Степанакерте на улице Тиграна Меца. Тендер уже объявлен, в общем в микрорайоне будет 204 квартиры.

Новые жилые дома достроят скоро по улице Туманяна, где будет 261 квартира.

Фонд Айастан объявил тендер на строительство 10 новых жилых домов в Степанакерте, в которых будет 300 квартир.