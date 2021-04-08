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Реальность отличается от выдуманной пропаганды | у Никол Пашиняна очень высокая поддержка даже в Сюнике

Реальность отличается от выдуманной пропаганды | у Никол Пашиняна очень высокая поддержка даже в Сюнике 
Усиленное расчеловечивание тех, кто за Пашиняна по каким-то причинам, ни к чему хорошему не приведет.

Это приведет к братоубийственной войне и причём очень скоро, судя по темпам.

Вы не можете и не имеете права называть часть нашего народа жехом, биомусором, турками, животными, ещё там кем-то.

Вы кто вообще такие и кто вам выписал права называть наш народ такими словами?

Это могут делать только самые конченные аморальные люди, вас даже людьми не назвать.

Лучше задайтесь вопросом: что такого сделали до него вот эти все ваши святые президенты, что народ готов поддержать Пашиняна даже после всего случившегося. Вам многое станет ясно, если вы не на зарплате конечно.

У нас такой народ какой есть. Со своими минусами, плюсами и точками зрения. Но если завтра начнётся война, пойдёт воевать и погибать именно этот народ, а не те, кто называл его мусором, сидя где-то в тепле и далеко от Армении.

Реальность отличается от выдуманной пропаганды, у Пашиняна очень высокая поддержка даже в Сюнике, даже в армии и даже на границе.

Это нужно принять и с этим нужно работать, а не называть этих людей мусором. Вы сами мусор.
 
ТГ БУЧА

  Источник:FMG NEWS
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