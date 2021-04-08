﻿ Реальность отличается от выдуманной пропаганды | у Никол Пашиняна очень высокая поддержка даже в Сюнике

Усиленное расчеловечивание тех, кто за Пашиняна по каким-то причинам, ни к чему хорошему не приведет.



Это приведет к братоубийственной войне и причём очень скоро, судя по темпам.



Вы не можете и не имеете права называть часть нашего народа жехом, биомусором, турками, животными, ещё там кем-то.



Вы кто вообще такие и кто вам выписал права называть наш народ такими словами?



Это могут делать только самые конченные аморальные люди, вас даже людьми не назвать.



Лучше задайтесь вопросом: что такого сделали до него вот эти все ваши святые президенты, что народ готов поддержать Пашиняна даже после всего случившегося. Вам многое станет ясно, если вы не на зарплате конечно.



У нас такой народ какой есть. Со своими минусами, плюсами и точками зрения. Но если завтра начнётся война, пойдёт воевать и погибать именно этот народ, а не те, кто называл его мусором, сидя где-то в тепле и далеко от Армении.



Реальность отличается от выдуманной пропаганды, у Пашиняна очень высокая поддержка даже в Сюнике, даже в армии и даже на границе.



Это нужно принять и с этим нужно работать, а не называть этих людей мусором. Вы сами мусор.

ТГ БУЧА

