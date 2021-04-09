Туркменские предприниматели провели инвестиционный форум транспорта и коммуникаций

В конференцзале государственной организации «Туркмендемирёллары» 8-9 апреля состоялся инвестфорум производителей и предпринимателей Туркменистана. Участники обсудили актуальные вопросы, касающиеся возведения и улучшения грузовых дворов, установки вагонных весов, а также привлечения инвестиционного портфеля для сборки новых вагонов, сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Присутствующим были показаны презентации о различных видах и объёмах запасных частей и материалов, а также об оказании транспортных услуг. В связи с тем, что значительная часть запчастей доставляются из других стран, участники выдвинули предложение о производстве в Туркменистане данных продуктов для тепловозов, грузовых и пассажирских вагонов, железных дорог.

Специалисты транспортно-коммуникационной сферы проинформировали предпринимателей о способах оказания современных услуг пассажирам, обеспечении вагоны интернетом, создании учреждений по выпуску собственных запчастей и материалов для подведомственных предприятий.

Отдельный акцент был сделан на вопросах по оборудованию лётной и морской сферы, деятельности судостроительной организации «Балкан» и приоритетах налаживания изготовления грузоконтейнеров.

Добавим, что обозреватель по Туркменистану Валентин Трапезников в своих интервью редакции CentralAsia.news поведал об успехах частного сектора и его достойных вкладах в развитие экономического потенциала государства.