Инвестиционное сотрудничество стало темой обсуждения Межгосударственного совета СНГ

В Москве 7 апреля прошла ежегодная конференция Межгосударственного совета СНГ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. Приоритетными вопросами на переговорах стали инвестиционная кооперация и активизация импортно-экспортных операций между государствами-членами Содружества независимых государств. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В совещании участвовали делегаты Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, РФ, а также представители Исполкома, Комиссии по экономическим вопросам, СМИ, экспозиционно-торговых центров и ряда посольств стран-членов СНГ.

В процессе конструктивного диалога чиновники отметили растущий авторитет Содружества на международной арене. Эксперты обсудили тему торгово-экономического партнерства, работу Экономического совета в текущем году и его задачи на будущий. Также они рассмотрели перспективы формирования торгово-выставочных экспозиций стран-членов СНГ на территории московской ВДНХ.

В завершении встречи участники запланировали проведение следующего заседания в Москве в первом квартале 2022 года.