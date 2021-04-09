﻿ Инвестиционное сотрудничество стало темой обсуждения Межгосударственного совета СНГ » Новости, Аналитика и Репортажи | Сервер Новостей


 
  • 14:12 – Туркменские предприниматели провели инвестиционный форум транспорта и коммуникаций 
  • 10:30 – Реальность отличается от выдуманной пропаганды | у Никол Пашиняна очень высокая поддержка даже в Сюнике 
  • 17:41 – ЕБРР отметил заинтересованность в углублении совместных программ с Арменией 
  • 17:41 – ЕБРР отметил заинтересованность в углублении совместных программ с Арменией 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 18:54 – Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Инвестиционное сотрудничество стало темой обсуждения Межгосударственного совета СНГ

  • 09.04.2021, 14:10,
  • В Мире + Европа Экономика
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Инвестиционное сотрудничество стало темой обсуждения Межгосударственного совета СНГВ Москве 7 апреля прошла ежегодная конференция Межгосударственного совета СНГ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности. Приоритетными вопросами на переговорах стали инвестиционная кооперация и активизация импортно-экспортных операций между государствами-членами Содружества независимых государств. Об этом FMG.NEWS сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В совещании участвовали делегаты Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, РФ, а также представители Исполкома, Комиссии по экономическим вопросам, СМИ, экспозиционно-торговых центров и ряда посольств стран-членов СНГ.

В процессе конструктивного диалога чиновники отметили растущий авторитет Содружества на международной арене. Эксперты обсудили тему торгово-экономического партнерства, работу Экономического совета в текущем году и его задачи на будущий. Также они рассмотрели перспективы формирования торгово-выставочных экспозиций стран-членов СНГ на территории московской ВДНХ.   

В завершении встречи участники запланировали проведение следующего заседания в Москве в первом квартале 2022 года.


  •   Просмотров Сегодня: 103

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Эксперты стран-членов СНГ разработают меры противодействия политической радикализации общества
    » 11-12 марта пройдет Международный экономический форум государств Содружества Независимых Государств «СНГ–30»
    » Совет постпредов СНГ обсудил коронавирус
    » В Москве пройдёт очередное заседание Экономического совета СНГ
    » Лидеры Казахстана и Киргизии обсудили перспективы партнёрства и союзнических отношений
    » Новое Правительство России планирует активную работу с белорусскими коллегами
    » В Ашхабаде открылось заседание глав МИД СНГ
    » Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбудет в Туркмению
    » Пашинян и Токаев обсудили перспективы создания ЗСТ между ЕАЭС и Сингапуром
    » В Бишкеке пройдут саммит ЕАЭС и неформальная встреча лидеров ОДКБ
    » В Бишкеке пройдут саммит ЕАЭС и неформальная встреча лидеров ОДКБ
    » Страны СНГ будут совместно обустраивать внешние границы Содружества
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    ЕБРР отметил заинтересованность в углублении совместных программ с Арменией

    • 17:41
    • 76
    • 0

    Туркменские предприниматели провели инвестиционный форум транспорта и коммуникаций

    • 14:12
    • 84
    • 0

    Инвестиционное сотрудничество стало темой обсуждения Межгосударственного совета СНГ

    • 14:10
    • 103
    • 0

    Посол Индии в Республике Беларусь Сангита Бахадур завершила свою миссию

    • 13:40
    • 98
    • 0

    Токаев и Лавров обсудили совместное взаимодействие по широкому комплексу вопросов

    • 13:07
    • 109
    • 0

    Бердымухамедов лично принял вертолёт «скорой помощи» АНСАТ

    • 13:06
    • 65
    • 0

    Киргизия и Венгрия планируют расширить экономические связи между государствами

    • 13:01
    • 34
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 64733
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 59713
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 56880
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 52743
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47916
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 42123
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40559
    • 0

    Таджикские школьники-олимпийцы покажут свои знаниям на Международной олимпиаде по химии

    • 13:00
    • 43
    • 0

    Киргизия и Венгрия планируют расширить экономические связи между государствами

    • 13:01
    • 34
    • 0

    Бердымухамедов лично принял вертолёт «скорой помощи» АНСАТ

    • 13:06
    • 65
    • 0

    Токаев и Лавров обсудили совместное взаимодействие по широкому комплексу вопросов

    • 13:07
    • 109
    • 0

    Посол Индии в Республике Беларусь Сангита Бахадур завершила свою миссию

    • 13:40
    • 98
    • 0

    ЕБРР отметил заинтересованность в углублении совместных программ с Арменией

    • 17:41
    • 76
    • 0

    Инвестиционное сотрудничество стало темой обсуждения Межгосударственного совета СНГ

    • 14:10
    • 103
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА