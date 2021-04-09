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ЕБРР отметил заинтересованность в углублении совместных программ с Арменией

ЕБРР отметил заинтересованность в углублении совместных программ с АрмениейГлава правительства Армении Никол Пашинян 9 апреля встретился с новым председателем европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо посредством видеоконференции. В ходе мероприятия было отмечено, что портфель Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Армении в 2020 году оказался рекордно большим. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

По словам премьер-министра, благодаря сотрудничеству с ЕБРР в Армении развивается финансовый рынок, малый и средний бизнес, рынок энергетики и сельского хозяйства. Диалог банка с правительством Армении помогает улучшить инвестиционную атмосферу в республике.

В свою очередь президент ЕБРР отметила, что банк заинтересован в углублении совместных программ по развитию инфраструктур, энергетики, финансовых организаций и бизнеса в целом.

Обсуждались также вопросы, касающиеся инфраструктурных проектов, в том числе строительства автодорожного коридора Север-Юг.

Пашинян  также отметил, что открытие коммуникационных инфраструктур может быть перспективным для совместных проектов.


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