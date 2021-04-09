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Посол Индии в Республике Беларусь Сангита Бахадур завершила свою миссию

  • 09.04.2021, 13:40,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Посол Индии в Республике Беларусь Сангита Бахадур завершила свою миссиюПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко 8 апреля принял чрезвычайного и полномочного посла Индии в Белоруссии Сангиту Бахадур, которая завершила свою дипломатическую миссию. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства поблагодарил представителя Индии за активную деятельность в период пребывания послом. Президент подчеркнул, что с дружественной Индией за 20 лет сотрудничества товарооборот увеличился в десять раз, превысив сумму в полмиллиарда долларов. Но для наших возможностей этого недостаточно, мы можем намного больше, сказал Лукашенко.

Белорусский президент отметил, что ещё с советских времён между Белоруссией и Индией сложились очень добрые отношения.

В свою очередь, дипломат выразила Александру Лукашенко благодарность за возможность очной встречи, и подчеркнула, что не все послы удостаиваются личной аудиенции с президентом. 

Также Сангита Бахадур обратила внимание на активизацию контактов между странами в частной структуре и положительный прогресс в сотрудничестве между БЕЛАЗом и компанией Coal India Limited. Кроме этого, индийский политик дополнила, что Белоруссия широко представлена в Индии на рынках нефтепродуктов, аграрного сектора и сфере IT-технологий.


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