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Токаев и Лавров обсудили совместное взаимодействие по широкому комплексу вопросов

  • 09.04.2021, 13:07,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Токаев и Лавров обсудили совместное взаимодействие по широкому комплексу вопросовПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 апреля встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На встрече политики обсудили основные аспекты сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и космической сферах. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту России Владимиру Путину за содействие и понимание ситуации, возникшей из-за пандемии. В данном случае речь идёт о том, что российская сторона откликнулась на просьбу Казахстана о дополнительных поставках 4 миллионов доз вакцины «Спутник V». В этом же контексте президент РК сообщил, что он недавно привился отечественным «Спутником V», производство которого организовано в городе Караганда.

Сергей Лавров передав приветствие от имени руководства РФ, проинформировал собеседника, что в следующем месяце в режиме онлайн планируется провести заседание Высшего Евразийского экономического совета. На форум будет вынесена повестка организации общих усилий и взаимодействия в посткоронавирусную эпоху.

Далее глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что в этом году отмечается 60-летие полёта Юрия Гагарина. Это совместный вклад в мирное освоение космоса, и работы по развитию российско-казахстанского космического сотрудничества, на Байконуре активно ведутся по сей день, подчеркнул Лавров.


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