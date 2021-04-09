Токаев и Лавров обсудили совместное взаимодействие по широкому комплексу вопросов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 апреля встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На встрече политики обсудили основные аспекты сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и космической сферах. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев выразил признательность президенту России Владимиру Путину за содействие и понимание ситуации, возникшей из-за пандемии. В данном случае речь идёт о том, что российская сторона откликнулась на просьбу Казахстана о дополнительных поставках 4 миллионов доз вакцины «Спутник V». В этом же контексте президент РК сообщил, что он недавно привился отечественным «Спутником V», производство которого организовано в городе Караганда.

Сергей Лавров передав приветствие от имени руководства РФ, проинформировал собеседника, что в следующем месяце в режиме онлайн планируется провести заседание Высшего Евразийского экономического совета. На форум будет вынесена повестка организации общих усилий и взаимодействия в посткоронавирусную эпоху.

Далее глава внешнеполитического ведомства РФ отметил, что в этом году отмечается 60-летие полёта Юрия Гагарина. Это совместный вклад в мирное освоение космоса, и работы по развитию российско-казахстанского космического сотрудничества, на Байконуре активно ведутся по сей день, подчеркнул Лавров.