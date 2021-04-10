﻿ Зверства азербайджанского племени не знает границ | МАРАГА

29 лет назад, вооружённые формирования азербайджанцев заняли населенный пункт Марага, находящееся в Республике Арцах, где осуществили массовое убийство проживавших там мирных армян.



10 апреля 1992 года, после продолжительного артиллерийского обстрела, азербайджанские вооруженные подразделения вторглись в поселок. Малочисленному отряду местных ополченцев удалось эвакуировать из Мараги большую часть его жителей. Однако примерно 118 человек, в основном пожилые люди, инвалиды, женщины и дети остались в поселке. Многие из них были безжалостно убиты солдатами азербайджанской армии. Жертвами этого военного преступления стали более 50 человек, в том числе 30 женщин.



Член и вице-спикер Палаты Лордов Великобритании, правозащитник баронесса Кэролайн Кокс, посетившая поселок с группой представителей организации «Christian Solidarity Worldwide» непосредственно после трагедии, тела зверски убитых жителей Мараги были расчленены, изуродованы, сожжены. Она назвала Марагу «современной Голгофой, только во много раз хуже».

Позже подобное зверство они осуществили против собственного народа в Ходжалу, где вырезали или убили собственных азербайджанцев и турков месхетинцев, которые благодаря армянам спокойно покинули город и через коридор дошли до Азербайджана, где на входе были истерзанны азербайджанскими солдатами.

Да зверства азербайджанского племени не знает границ.

