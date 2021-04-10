﻿ Заявление МИД Республики Арцах в связи с Геноцидом армянского населения поселка Марага

Заявление МИД Республики Арцах в связи с резней армянского населения поселка Марага

Преступления против человечности не имеют срока давности. Преступники должны быть привлечены к ответственности и понести суровое наказание.

10 апреля 1992г. вооруженные силы Азербайджана совершили геноцид населения армянского поселка Марага Республики Арцах.Вторгшись в Марагу, азербайджанские войска совершили жестокие убийства и пытки мирных жителей, в том числе женщин, детей и стариков. Азербайджанские военнослужащие обезглавили 45 человек, некоторых сожгли, более 100 женщин и детей были взяты в плен.Преступники удостоились высоких государственных наград, а их командир - звания Национального героя Азербайджана, что является свидетельством того, что политика геноцида и армянофобии в Азербайджане поощряется на самом высоком государственном уровне.События в Мараге стали логическим продолжением регулярных и скоординированных репрессий и геноцидальных действий Азербайджана в отношении армянского населения.