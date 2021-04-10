﻿ Заявление МИД Республики Арцах в связи с Геноцидом армянского населения поселка Марага


 
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Заявление МИД Республики Арцах в связи с Геноцидом армянского населения поселка Марага

 Заявление МИД Республики Арцах в связи с Геноцидом армянского населения поселка Марага
Заявление МИД Республики Арцах в связи с резней армянского населения поселка Марага

10 апреля 1992г. вооруженные силы Азербайджана совершили геноцид населения армянского поселка Марага Республики Арцах.

Вторгшись в Марагу, азербайджанские войска совершили жестокие убийства и  пытки мирных жителей, в том числе женщин, детей и стариков.  Азербайджанские военнослужащие обезглавили 45 человек,  некоторых сожгли,  более 100 женщин и детей были взяты в плен.

Преступники удостоились высоких государственных наград, а их командир - звания Национального героя Азербайджана, что является свидетельством того, что политика геноцида и армянофобии в Азербайджане поощряется на самом высоком государственном уровне.  

События в Мараге  стали логическим продолжением  регулярных и скоординированных репрессий и геноцидальных действий Азербайджана  в отношении армянского населения.

Преступления против человечности не имеют срока давности. Преступники должны быть привлечены к ответственности и понести суровое наказание.
 
 
Азербайджанцы Звери 
 

  Источник:FMG NEWS
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