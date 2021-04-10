«Локомотив» — «Спартак»: очень важное дерби

11 апреля в Черкизове в рамках 25 тура Чемпионата России по футболу «Тинькофф – Российская Премьер-Лига» состоится столичное дерби – «Локомотив» — «Спартак».

Фото: Олег Бухарев

«Локомотив» после уверенной победы в Волгограде над «Ротором» (2:0), где голами отметились Гжогож Крыховяк и Тимур Жемалетдинов, выбрался в турнирной таблице на очень хорошие для решающего рывка позиции – текущее третье место и отставание от второй строчки на четыре очка. Кроме этого в среду «Локомотив» играл в четвертьфинале Кубка России в Сочи против одноимённого клуба и уверенно обыграл одноимённый клуб 3:1.

Ну а находится на этом самом втором месте «Спартак». Красно-белые гостили в предыдущем туре в Ростове-на-Дону и одержали очень яркую победу 3:2. При помощи дубля Александра Соболева и очередного точного удара Виктора Мозеса.

Фото: Дмитрий Брещанов

Итак, «Локо» одержал в чемпионате пять побед подряд, а «Спартак» четыре. Ещё есть время и шанс догнать «Зенит». Но только у победителя предстоящего матча.

Прогноз – 1:2.

Футбол. Чемпионат России. «Тинькофф – Российская Премьер-Лига». 25 тур.

«Локомотив» Москва – «Спартак» Москва

Главный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

11 апреля 2021 года. Москва. «РЖД Арена». 19.00.

Текст Антон Буялов.

Фото Олег Бухарев, Дмитрий Брещанов.

10.04.2021 г.