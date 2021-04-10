﻿ «Локомотив» — «Спартак»: очень важное дерби » Новости, Аналитика и Репортажи | Сервер Новостей


 
  • 10:30 – Заявление МИД Республики Арцах в связи с Геноцидом армянского населения поселка Марага 
  • 10:30 – Реальность отличается от выдуманной пропаганды | у Никол Пашиняна очень высокая поддержка даже в Сюнике 
  • 17:41 – ЕБРР отметил заинтересованность в углублении совместных программ с Арменией 
  • 10:30 – Заявление МИД Республики Арцах в связи с Геноцидом армянского населения поселка Марага 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 18:54 – Таджикские милиционеры раскрыли факт торговли девушками 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

«Локомотив» — «Спартак»: очень важное дерби

  • 10.04.2021, 09:24,
  • Спорт
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

11 апреля в Черкизове в рамках 25 тура Чемпионата России по футболу «Тинькофф – Российская Премьер-Лига» состоится столичное дерби – «Локомотив» — «Спартак».



ФК Локомотив. Фёдор Смолов
Фото: Олег Бухарев


«Локомотив» после уверенной победы в Волгограде над «Ротором» (2:0), где голами отметились Гжогож Крыховяк и Тимур Жемалетдинов, выбрался в турнирной таблице на очень хорошие для решающего рывка позиции – текущее третье место и отставание от второй строчки на четыре очка. Кроме этого в среду «Локомотив» играл в четвертьфинале Кубка России в Сочи против одноимённого клуба и уверенно обыграл одноимённый клуб 3:1.



Ну а находится на этом самом втором месте «Спартак». Красно-белые гостили в предыдущем туре в Ростове-на-Дону и одержали очень яркую победу 3:2. При помощи дубля Александра Соболева и очередного точного удара Виктора Мозеса.



ФК Спартак
Фото: Дмитрий Брещанов


Итак, «Локо» одержал в чемпионате пять побед подряд, а «Спартак» четыре. Ещё есть время и шанс догнать «Зенит». Но только у победителя предстоящего матча.



Прогноз – 1:2.



Футбол. Чемпионат России. «Тинькофф – Российская Премьер-Лига». 25 тур.


 «Локомотив» Москва – «Спартак» Москва



Главный судья –   Кирилл Левников (Санкт-Петербург)


11 апреля 2021 года. Москва. «РЖД Арена». 19.00.



Текст Антон Буялов.


Фото Олег Бухарев, Дмитрий Брещанов.


10.04.2021 г.


  •   Просмотров Сегодня: 108

  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.


    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » «Спартак» — «Урал»: матч с очевидным исходом?
    » ЦСКА – «Спартак»: самая предсказуемая пара?
    » «Спартак» — «Сочи»: шанс для красно-белых
    » «Динамо» Москва – «Спартак»: что может быть лучше перед длинными выходными!
    » Непредсказуемый «Спартак» и неудачливый «Локомотив»
    » «Спартак» и «Динамо» Рига проводят 2020 год в Парке Легенд
    » ЦСКА – «Локомотив»: версия первая
    » «Локомотив» после Лиги Чемпионов: найти силы на «Ротор»
    » Рахимов возвращается в Черкизово: «Локомотив» — «Уфа»
    » «Химки» — «Спартак»: назло скептикам
    » "Кубань" нокаутировала "Локомотив"
    » Футболисты ЦСКА и «Зенита» сыграли вничью в восьмом туре премьер-лиги
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 |Радио, ТВ, Интернет, Пресса...| FOCUS MEDIA GROUP | ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Тренд сезона: финал «Динамо» — «Зенит»!

    • 11:15
    • 82
    • 0

    Заявление МИД Республики Арцах в связи с Геноцидом армянского населения поселка Марага

    • 10:30
    • 74
    • 0

    «Динамо» — «Урал»: бело-голубые продолжат путь наверх

    • 10:19
    • 104
    • 0

    Зверства азербайджанского племени не знает границ | МАРАГА

    • 09:54
    • 84
    • 0

    «Локомотив» — «Спартак»: очень важное дерби

    • 09:24
    • 108
    • 0

    ЕБРР отметил заинтересованность в углублении совместных программ с Арменией

    • 17:41
    • 112
    • 0

    Туркменские предприниматели провели инвестиционный форум транспорта и коммуникаций

    • 14:12
    • 148
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 64749
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 59731
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 56912
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 52757
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47931
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 42139
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 40573
    • 0

    Тренд сезона: финал «Динамо» — «Зенит»!

    • 11:15
    • 82
    • 0

    «Динамо» — «Урал»: бело-голубые продолжат путь наверх

    • 10:19
    • 104
    • 0

    «Локомотив» — «Спартак»: очень важное дерби

    • 09:24
    • 108
    • 0

    Заявление МИД Республики Арцах в связи с Геноцидом армянского населения поселка Марага

    • 10:30
    • 74
    • 0

    Зверства азербайджанского племени не знает границ | МАРАГА

    • 09:54
    • 84
    • 0

    Таджикские школьники-олимпийцы покажут свои знаниям на Международной олимпиаде по химии

    • 13:00
    • 74
    • 0

    Киргизия и Венгрия планируют расширить экономические связи между государствами

    • 13:01
    • 65
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА