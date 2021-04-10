«Динамо» — «Урал»: бело-голубые продолжат путь наверх

11 апреля московское «Динамо» в матче 25 тура «Тинькофф – Российская Премьер-Лига» сыграет на своём поле «Уралом».

Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»

В предыдущем туре московские «динамовцы» уже разбили одну команду, чьё название указывает на географическую принадлежность и начинается на букву «У». И вслед за «Уфой» пришла очередь испытать на себе силу хозяев в Петровском парке и «Уралу». Конечно, можно сколько угодно говорить о том, что екатеринбуржцы в этом сезоне совсем уж «раскладные», но нельзя забывать, что каждая игра начинается при счёте «0:0». Да и провал у команды Юрия Матвеева, по большому счёту, за последнее время был всего один – разгромное поражение от «Спартака» (1:5). Но «Динамо», как раз, в таких вот матчах нужно отталкиваться исключительно от своей игры. Ну а тот факт, что в середине недели бело-голубые безвольно вылетели из Кубка России, проиграв в Самаре «Крыльям Советов», говорит о том, что настроиться, а главное сыграть успешно, очень важный матч, для «динамовцев» целая проблема. Но поражение на Волге точно добавит бело-голубым мотивации и спортивной злости.

Фото: Олег Бухарев

И ещё один факт говорящий в пользу хозяев в этом матче: «Урал» обыграл в предыдущем туре «Арсенал» и, наверное, за своё место в РПЛ на будущий год может быть спокоен.

Прогноз – 3:1.

Футбол. «Тинькофф – Российская Премьер-Лига». 25 тур.

ФК «Динамо-Москва» – ФК «Урал» Екатеринбург

Главный судья – Игорь Панин (Дмитров).

11 апреля 2021 года. Москва. «ВТБ Арена». 16.30.

Текст Антон Буялов.

Фото Олег Бухарев.

10.04.2021 г.