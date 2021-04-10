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«Динамо» — «Урал»: бело-голубые продолжат путь наверх

  • 10.04.2021, 10:19,
  • Спорт
  • 0
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

11 апреля московское «Динамо» в матче 25 тура «Тинькофф – Российская Премьер-Лига» сыграет на своём поле «Уралом».



ФК Динамо
Фото: Олег Бухарев/ «В мире спорта»




В предыдущем туре московские «динамовцы» уже разбили одну команду, чьё название указывает на географическую принадлежность и начинается на букву «У». И вслед за «Уфой» пришла очередь испытать на себе силу хозяев в Петровском парке и «Уралу». Конечно, можно сколько угодно говорить о том, что екатеринбуржцы в этом сезоне совсем уж «раскладные», но нельзя забывать, что каждая игра начинается при счёте «0:0». Да и провал у команды Юрия Матвеева, по большому счёту, за последнее время  был всего один – разгромное поражение от «Спартака» (1:5). Но «Динамо», как раз, в таких вот матчах нужно отталкиваться исключительно от своей игры. Ну а тот факт, что в середине недели бело-голубые безвольно вылетели из Кубка России, проиграв в Самаре «Крыльям Советов», говорит о том, что настроиться, а главное сыграть успешно, очень важный матч, для «динамовцев» целая проблема. Но поражение на Волге точно добавит бело-голубым мотивации и спортивной злости.  





ФК Урал
Фото: Олег Бухарев




И ещё один факт говорящий в пользу хозяев в этом матче: «Урал» обыграл в предыдущем туре «Арсенал» и, наверное, за своё место в РПЛ на будущий год может быть спокоен.



Прогноз – 3:1.



Футбол. «Тинькофф – Российская Премьер-Лига». 25 тур.


ФК «Динамо-Москва» – ФК «Урал» Екатеринбург


Главный судья – Игорь Панин (Дмитров).



11 апреля 2021 года. Москва. «ВТБ Арена». 16.30. 




Текст Антон Буялов.


Фото Олег Бухарев.


10.04.2021 г.


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