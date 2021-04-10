Тренд сезона: финал «Динамо» — «Зенит»!

Сегодня на Волейбольной Арене «Динамо» состоится финальный матч Чемпионата России по волейболу среди мужских команд, а также матч за третье место.

Фото: Людмила Бочкова

Итак, «Зенит» из Санкт-Петербурга и московское «Динамо» встретятся между собой уже в восьмой раз в этом сезоне. Все семь предыдущих матчей, включая два финала (в Кубке России и в Кубке ЕКВ) были выиграны подопечными Константина Брянского. Прбедили «динамовцы» своего соперника и уже здесь в рамках «Финала шести» на групповом этапе. И вот новая встреча. Наверное, в психологическом плане «Зениту» должно быть попроще – победы от них никто не требует. А вот от «Динамо» все ждут очередного триумфа. Как оно получится на площадке, нам покажет игра.

Фото: Людмила Бочкова

Ну а в матче за третье место мы увидим противостояние двух сибирских команд. «Кузбасс» и «Локомотив» точно подарят своим поклонникам настоящие и яркие эмоции. И Пламен Константинов точно хочет взять реванш у Алексея Вербова за поражение на групповом этапе.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины.

Матч за третье место.

«Кузбасс» Кемерово – «Локомотив» Новосибирск 16.30

Финал.

«Динамо» Москва – «Зенит» Санкт-Петербург 19.00.

10 апреля 2021 года. Москва. Волейбольная Арена «Динамо», улица Василисы Кожиной, 13.

Текст Антон Буялов.

Фото Людмила Бочкова.

10.04.2021 г.