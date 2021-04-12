PETRONAS спустила на воду в Туркменистане нефтедобывающую платформу

Малазийская компания PETRONAS Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd 10 апреля спустила на воду в Каспийском море новую буровую платформу. Конструкция будет добывать нефть с месторождения «Гарагол-Дениз Западный» в туркменском секторе Каспия. Об этом сообщила электронная газета NEBIT-GAZ.

Инженерный комплекс был сооружён в цехе по сборке морских металлоконструкций в посёлке Киянлы. Платформа уже отправилась к месту работы.

Ежедневная мощность Garagol Deniz Drilling Platform (GDDP-A) составляет 10 тыс. баррелей. Сырая нефть по 14-дюймовому трубопроводу будет поступать на завод по подготовке газа и наземный газовый терминал. Часть попутного газа будет использоваться в процессе выработки электрической энергии.

Расстояние от побережья до месторождения составляет 75 километров. Вес конструкции превышает 3,9 тыс. тонн. Верхняя часть платформы будет скреплена с основанием над нефтяной скважиной.

Главный исполнительный директор компании Руслан бин Абдул Гани заявил, что соответствующая конструкция отправит первую добытую нефть на берег уже в августе этого года.